Uppgifter: Inget VM för Kempe

Det blir ingen Adrian Kempe i VM.

Detta enligt uppgifter till Viaplay.

Los Angeles Kings åkte ut i första rundan mot Colorado. Många hade nu hoppats på VM-förstärkning till Tre Kronor i form av Adrian Kempe.

Så ser det inte ut att bli.

– Det kommer inte att bli någon Adrian Kempe i Tre Kronors trupp under VM. Han är skadad enligt uppgifter till Viaplay, säger Niklas Jihde i sändningen inför Sveriges match mot Danmark.

Experten Erik Granqvist tycker att beslutet att inte anmäla Anton Frondell i truppen därmed blir än mer märkligt.

– Det är klart de hade hoppats på Kempe och hade en dialog med honom, men det gick inte. Han hade varit en stor förstärkning. Jag tror att de har is i magen och väntar på Rasmus Dahlin och Noah Östlund. Annars tycker jag definitivt att man ska anmäla Anton Frondell. Det tycker jag är märkligt att man inte har gjort det, säger han i studiosändningen.

Sverige möter Danmark under söndagen med nedsläpp 16.20.

