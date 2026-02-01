Oscar Nilsgren i målform – Alvesta vann mot Jonstorp

Alvesta segrade – 5–2 mot Jonstorp

Alvestas Oscar Nilsgren tvåmålsskytt

Matteo Andersson matchvinnare för Alvesta

Hemmalaget Alvesta tog hem de tre poängen efter seger mot Jonstorp i U18 division 1 syd C vår. 5–2 (2–0, 2–1, 1–1) slutade söndagens match.

Oscar Nilsgren gjorde två mål för Alvesta

Oscar Nilsgren gjorde 1–0 till Alvesta efter bara 3.24 på pass av Melvin Andersson och Wilhelm Sundberg. Efter 3.55 gjorde Oscar Nilsgren mål på nytt efter förarbete av Love Lihné och Oliver Sandahl och ökade ledningen till 2–0.

Alvesta gjorde två snabba mål i andra perioden och gick från 2–0 till 4–0, målen av Matteo Andersson och Oliver Sandahl.

Jonstorp reducerade dock till 4–1 genom Sam Holmberg efter 13.05 av perioden.

Lucas Käller såg till att Jonstorp reducerade igen efter 17.07 i tredje perioden på pass av Eric Stjärnborg och Max Börjesson. Alvesta punkterade matchen med ett 5–2-mål med nio sekunder kvar att spela genom Felix Green.

Oscar Nilsgren gjorde två mål för Alvesta och ett målgivande pass.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

I nästa match möter Alvesta Kristianstad hemma på torsdag 5 februari 19.40. Jonstorp möter IF Lejonet U18 söndag 8 februari 10.40 hemma.

Alvesta–Jonstorp 5–2 (2–0, 2–1, 1–1)

U18 division 1 syd C vår, Virdavallens Ishall

Första perioden: 1–0 (3.24) Oscar Nilsgren (Melvin Andersson, Wilhelm Sundberg), 2–0 (3.55) Oscar Nilsgren (Love Lihné, Oliver Sandahl).

Andra perioden: 3–0 (24.29) Matteo Andersson (Wilhelm Sundberg, Oscar Nilsgren), 4–0 (28.37) Oliver Sandahl (Felix Green, Oskar Sundbom), 4–1 (33.05) Sam Holmberg (Jakob Johansson, Eric Stjärnborg).

Tredje perioden: 4–2 (57.07) Lucas Käller (Eric Stjärnborg, Max Börjesson), 5–2 (59.51) Felix Green.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Alvesta: 3-0-2

Jonstorp: 3-0-2

Nästa match:

Alvesta: Kristianstads IK, hemma, 5 februari 19.40

Jonstorp: IF Lejonet, hemma, 8 februari 10.40