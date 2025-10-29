Örebro Hockey U18 vann med 5–1 mot Brynäs

Örebro Hockey U18-seger med 5–1 mot Brynäs

William Aaram Olsen matchvinnare för Örebro Hockey U18

Simon Karlsson gjorde målet för Brynäs

Bortalaget Örebro Hockey U18 segrade i Monitor ERP Arena mot Brynäs i U18 regional väst topp 6 herr. 1–5 (0–0, 0–2, 1–3) slutade matchen på onsdagen.

Det var första segern för Örebro Hockey U18, efter 2–5 mot Färjestad i premiären.

Brynäs–Örebro Hockey U18 – mål för mål

Första perioden blev mållös. 9.51 in i andra perioden gjorde Örebro Hockey U18 1–0. Målskytt var Lukas Svensson.

Efter 15.21 i andra perioden nätade William Aaram Olsen framspelad av Lucas Roynezon och Arvid Jansson och gjorde 0–2.

Örebro Hockey U18 tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 6.14 genom Anton Hellgren och gick upp till 0–4 innan Brynäs svarade.

1–5 blev det till slut för Örebro Hockey U18.

När lagen möttes senast vann Örebro HK med 4–2.

I nästa match, söndag 2 november möter Brynäs Färjestad borta i Löfbergs Ice Arena 14.45 medan Örebro Hockey U18 spelar hemma mot Mora 12.30.

Brynäs–Örebro Hockey U18 1–5 (0–0, 0–2, 1–3)

U18 regional väst topp 6 herr, Monitor ERP Arena

Andra perioden: 0–1 (29.51) Lukas Svensson, 0–2 (35.21) William Aaram Olsen (Lucas Roynezon, Arvid Jansson).

Tredje perioden: 0–3 (46.14) Anton Hellgren, 0–4 (52.11) Arvid Jansson (Hampus Löfsäter, Lukas Svensson), 1–4 (54.53) Simon Karlsson (Lucas Rosander, Thed Jobs), 1–5 (58.07) Lexus Zahn (Dante Bergfors).

Nästa match:

Brynäs: Färjestads BK, borta, 2 november

Örebro Hockey U18: Mora IK, hemma, 2 november