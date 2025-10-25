Nyköping vann efter avgörande i tredje perioden mot gästande Sollentuna

Nyköping vann med 5–3 mot Sollentuna

Nyköpings Helmer Dalin tvåmålsskytt

Luiz Liljeblad matchvinnare för Nyköping

Det blev seger för Nyköping hemma mot Sollentuna i U20 region öst herr. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Nyköping drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 5–3 (1–2, 2–1, 2–0).

Helmer Dalin gjorde två mål för Nyköping

Nyköping tog ledningen i början av första perioden genom Helmer Dalin.

Isac Crozzoli och Elias Björkqvist låg sen bakom vändningen till 1–2 för Sollentuna. Sollentuna gjorde 1–3 genom Samuel Yucel efter 1.26 i andra perioden.

Nyköping reducerade och kvitterade till 3–3 genom Noah Kolsbo och Arvid Nilsson. I tredje perioden gjorde Nyköping 4–3 efter 10.42 genom Luiz Liljeblad framspelad av Jonathan Özdemir och Emil Hernkvist. Och med bara 1 sekunder kvar satte Helmer Dalin 5–3 på pass av Hugo Johansson och Elliot Olofsson.

Lagens första möte för säsongen vann Nyköpings HF Ungdom med 2–1.

Måndag 27 oktober spelar Nyköping borta mot Enköping 19.40 och Sollentuna mot Nacka hemma 19.30.

Nyköping–Sollentuna 5–3 (1–2, 2–1, 2–0)

U20 region öst herr, Stora Hallen

Första perioden: 1–0 (0.59) Helmer Dalin (Ossie Liljeblad, Elias Tauberman), 1–1 (10.24) Elias Björkqvist (Elias Sunebäck, Branislav Fatul), 1–2 (14.55) Isac Crozzoli (Branislav Fatul, Hugo Wiberg).

Andra perioden: 1–3 (21.26) Samuel Yucel (August Ullén, Elias Sunebäck), 2–3 (30.07) Noah Kolsbo (Ossie Liljeblad, Elias Tauberman), 3–3 (34.27) Arvid Nilsson (Jonathan Özdemir).

Tredje perioden: 4–3 (50.42) Luiz Liljeblad (Jonathan Özdemir, Emil Hernkvist), 5–3 (59.59) Helmer Dalin (Hugo Johansson, Elliot Olofsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nyköping: 3-0-2

Sollentuna: 3-1-1

Nästa match:

Nyköping: Enköpings SK HK, borta, 27 oktober

Sollentuna: Nacka HK, hemma, 27 oktober