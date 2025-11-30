Nybro Vikings utklassade Alvesta på hemmaplan

Nybro Vikings segrade – 9–2 mot Alvesta

Nybro Vikings fjärde seger på de senaste fem matcherna

Måns Holgersson gjorde tre mål för Nybro Vikings

Nybro Vikings dominerade stort när laget vann på hemmaplan mot Alvesta i U18 division 1 syd C herr med hela 9–2 (1–0, 4–1, 4–1).

I och med detta har Nybro Vikings fyra raka segrar i U18 division 1 syd C herr.

Norton Jonsson gjorde matchvinnande målet

Måns Holgersson gav Nybro Vikings ledningen efter 17 minuter framspelad av Elias Brodin och Hugo Gustafsson.

Nybro Vikings hade övertaget i andra perioden. Laget gjorde 2–0 efter 7.50 genom Måns Holgersson och gick upp till 4–0 innan Alvesta svarade.

I periodpausen hade Nybro Vikings ledningen med 5–1.

Nybro Vikings tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 2.49 genom Manfred Åkesson och gick upp till 8–1 innan Alvesta svarade.

Segern skrevs till slut till 9–2 för Nybro Vikings.

John Berglycke och Casper Forsberg gjorde ett mål och två assist var för Nybro Vikings.

Lagens första möte för säsongen vann Nybro Vikings IF med 8–0.

Torsdag 4 december 19.30 spelar Nybro Vikings borta mot Mörrums GoIS J18. Alvesta möter KRIF Hockey J18 hemma i Virdavallens Ishall söndag 7 december 14.00.

Nybro Vikings–Alvesta 9–2 (1–0, 4–1, 4–1)

U18 division 1 syd C herr, Liljas Arena

Första perioden: 1–0 (17.47) Måns Holgersson (Elias Brodin, Hugo Gustafsson).

Andra perioden: 2–0 (27.50) Måns Holgersson (Vilgot Zetterqvist, Casper Forsberg), 3–0 (29.15) Norton Jonsson (Max Zettervall), 4–0 (35.08) John Berglycke (Wilmer Holmqvist, Casper Forsberg), 4–1 (35.39) Erik Runnemalm (Oscar Nilsgren, Matteo Andersson), 5–1 (38.00) Casper Forsberg (John Berglycke).

Tredje perioden: 6–1 (42.49) Manfred Åkesson, 7–1 (46.11) Måns Holgersson (Norton Jonsson), 8–1 (49.20) Ville Diesner (John Berglycke), 8–2 (53.15) Wilhelm Sundberg (Matteo Andersson), 9–2 (56.23) Wilmer Holmqvist.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nybro Vikings: 4-0-1

Alvesta: 3-0-2

Nästa match:

Nybro Vikings: Mörrums GoIS IK, borta, 4 december

Alvesta: KRIF Hockey, hemma, 7 december