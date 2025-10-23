Nybro Vikings tog hem segern mot KRIF Hockey J18 på bortaplan

Nybro Vikings vann med 3–1 mot KRIF Hockey J18

Norton Jonsson avgjorde för Nybro Vikings

Andra raka förlusten för KRIF Hockey J18

Nybro Vikings vann matchen borta mot KRIF Hockey J18 i U18 division 1 syd C herr på torsdagen. 1–3 (0–0, 1–2, 0–1) slutade matchen.

Nybro Vikings tränare Andreas Holfelt tyckte så här om matchen:

– En dålig ishockeymatch som vi tar med oss tre poäng hem ifrån.

KRIF Hockey J18–Nybro Vikings – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden. Nybro Vikings startade andra perioden bäst. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Sebastian Hammarstedt och Norton Jonsson innan KRIF Hockey J18 svarade och gjorde 2–1 genom Alvin Mattsson. 3.08 in i tredje perioden slog Vilgot Zetterqvist till framspelad av Max Zettervall och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 1–3.

KRIF Hockey J18 har nu fyra poäng efter fem spelade matcher medan Nybro Vikings har sju poäng efter tre matcher.

Lagen möts igen 27 november i Liljas Arena.

I nästa match, söndag 26 oktober möter KRIF Hockey J18 Mörrums GoIS J18 borta i Jössarinken 12.00 medan Nybro Vikings spelar borta mot Alvesta 14.15.

KRIF Hockey J18–Nybro Vikings 1–3 (0–0, 1–2, 0–1)

U18 division 1 syd C herr, Soft Center Arena

Andra perioden: 0–1 (22.34) Sebastian Hammarstedt (Hugo Gustafsson), 0–2 (23.56) Norton Jonsson (Liam Burgesäter, Casper Forsberg), 1–2 (26.05) Alvin Mattsson (Edvin Alija).

Tredje perioden: 1–3 (43.08) Vilgot Zetterqvist (Max Zettervall).

Nästa match:

KRIF Hockey J18: Mörrums GoIS IK, borta, 26 oktober

Nybro Vikings: Alvesta SK, borta, 26 oktober