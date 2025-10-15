Nybro vann hemma mot Bik Karlskoga

Seger för Nybro med 4–1 mot Bik Karlskoga

Hampus Eriksson matchvinnare för Nybro

Andra raka segern för Nybro

Nybro vann matchen hemma mot Bik Karlskoga i hockeyallsvenskan på onsdagen. 4–1 (2–1, 1–0, 1–0) slutade matchen.

Kalmar nästa för Nybro

Hampus Eriksson, Theo Jacobsson, Alexander Molldén och Elias Stenman gjorde mål för Nybro och Åke Stakkestad för Bik Karlskoga.

Nybro har tre segrar och två förluster och 15–15 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Bik Karlskoga har två vinster och tre förluster och 9–15 i målskillnad.

Det här betyder att Nybro nu ligger på fjärde plats i tabellen och Bik Karlskoga är på sjätte plats. Så sent som den 24 september låg Nybro på åttonde plats i tabellen.

Nästa motstånd för Nybro är Kalmar. Bik Karlskoga tar sig an Oskarshamn hemma. Båda matcherna spelas fredag 17 oktober 19.00.

Nybro–Bik Karlskoga 4–1 (2–1, 1–0, 1–0)

Hockeyallsvenskan, Liljas Arena

Första perioden: 1–0 (0.19) Alexander Molldén (Marcus Bergman), 1–1 (0.51) Åke Stakkestad (Eero Teräväinen, Kalle Jellvert), 2–1 (6.27) Hampus Eriksson (Hugo Gabrielson, Joachim Rohdin).

Andra perioden: 3–1 (38.47) Theo Jacobsson.

Tredje perioden: 4–1 (40.04) Elias Stenman.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nybro: 3-0-2

Bik Karlskoga: 2-0-3

Nästa match:

Nybro: Kalmar HC, hemma, 17 oktober

Bik Karlskoga: IK Oskarshamn, hemma, 17 oktober