Ny seger för Minnesota mot drömmotståndet

Minnesota-seger med 4–3 efter straffar

Kirill Kaprizov matchvinnare för Minnesota

Chicagos tredje raka förlust

Chicago har varit lite av ett drömmotstånd för Minnesota. På onsdagen tog Minnesota ännu en seger hemma mot Chicago. Matchen i NHL slutade 4–3 (0–2, 1–1, 2–0, 0–0, 1–0) efter straffar. Det var Minnesotas femte raka seger mot just Chicago.

Calgary nästa för Minnesota

Teuvo Teräväinen gjorde 1–0 till Chicago efter bara 1.19 på passning från Connor Bedard och Louis Crevier. Laget ökade ledningen till 0–2 efter 15.14 genom Ryan Donato.

Efter 5.54 i andra perioden slog Ilja Michejev till på pass av Alex Vlasic och Jason Dickinson och gjorde 0–3. Minnesotas Yakov Trenin gjorde 1–3 efter 12.33 framspelad av Daemon Hunt.

Joel Eriksson Ek såg till att Minnesota reducerade igen efter 3.57 i tredje perioden framspelad av Marcus Johansson och Quinn Hughes. 17.58 in i tredje perioden satte Jared Spurgeon pucken på pass av Joel Eriksson Ek och Matt Boldy och kvitterade.

Minnesotas Kirill Kaprizov blev matchvinnare med den avgörande straffen för hemmalaget.

Minnesota har tre segrar och två förluster och 20–17 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Chicago har två vinster och tre förluster och 11–14 i målskillnad.

När lagen senast möttes vann Minnesota med 4–3 efter förlängning .

I nästa match, fredag 30 januari möter Minnesota Calgary hemma i Grand Casino Arena 02.00 medan Chicago spelar borta mot Pittsburgh 01.00.

Minnesota–Chicago 4–3 (0–2, 1–1, 2–0, 0–0, 1–0)

NHL, Grand Casino Arena

Första perioden: 0–1 (1.19) Teuvo Teräväinen (Connor Bedard, Louis Crevier), 0–2 (15.14) Ryan Donato.

Andra perioden: 0–3 (25.54) Ilja Michejev (Alex Vlasic, Jason Dickinson), 1–3 (32.33) Yakov Trenin (Daemon Hunt).

Tredje perioden: 2–3 (43.57) Joel Eriksson Ek (Marcus Johansson, Quinn Hughes), 3–3 (57.58) Jared Spurgeon (Joel Eriksson Ek, Matt Boldy).

Straffar: 4–3 (65.00) Kirill Kaprizov.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Minnesota: 3-1-1

Chicago: 2-2-1

Nästa match:

Minnesota: Calgary Flames, hemma, 30 januari 02.00

Chicago: Pittsburgh Penguins, borta, 30 januari 01.00