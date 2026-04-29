Ny seger för Minnesota i serien mot Dallas

Med 4–2 (1–1, 1–0, 2–1) borta mot Dallas har Minnesota tagit greppet i konferenskvartsfinalen i Stanley Cup. Minnesota leder matchserien med 3-2 och behöver bara en seger till för att ta sig till kvartsfinal.

Dallas–Minnesota – mål för mål

Minnesota startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara 3.51 slog Mats Zuccarello till efter förarbete av Kirill Kaprizov och Ryan Hartman. 1–1 kom efter 8.58 när Miro Heiskanen slog till framspelad av Jason Robertson och Matt Duchene.

Efter 19.28 i andra perioden nätade Matt Boldy på pass av Quinn Hughes och Kirill Kaprizov och gav Minnesota ledningen.

Minnesota utökade ledningen genom Michael Mccarron på pass av Yakov Trenin och Vladimir Tarasenko efter 7.47 i tredje perioden.

Jason Robertson reducerade dock för Dallas med bara fyra minuter kvar att spela och skapade spänning.

Minnesota kunde dock avgöra till 2–4 med 2.60 kvar av matchen genom Kirill Kaprizov.

Minnesotas Kirill Kaprizov stod för tre poäng, varav ett mål.

Nästa match spelas på fredag 01.00.

Dallas–Minnesota 2–4 (1–1, 0–1, 1–2)

Konferenskvartsfinalen i Stanley Cup

Första perioden: 0–1 (3.51) Mats Zuccarello (Kirill Kaprizov, Ryan Hartman), 1–1 (8.58) Miro Heiskanen (Jason Robertson, Matt Duchene).

Andra perioden: 1–2 (39.28) Matt Boldy (Quinn Hughes, Kirill Kaprizov).

Tredje perioden: 1–3 (47.47) Michael Mccarron (Yakov Trenin, Vladimir Tarasenko), 2–3 (56.39) Jason Robertson (Miro Heiskanen, Mikko Rantanen), 2–4 (58.00) Kirill Kaprizov (Matt Boldy, Jacob Middleton).

Utvisningar, Dallas: 4×2 min. Minnesota: 5×2 min.

Ställning i serien: Dallas–Minnesota 2–3 (bäst av 7)

Nästa match:

1 maj, 01.00, Minnesota–Dallas