Ny seger för Mariestad mot drömmotståndet

Mariestad vann med 7–5 mot Vänersborg

Mariestads nionde seger på de senaste tio matcherna

Mariestads Alfred Ahlgren fyramålsskytt

Mariestad har haft det lätt mot Vänersborg i U20 juniorettan syd herr. Och på fredagen vann Mariestad på nytt – den här gången med 7–5 (1–0, 3–1, 3–4) borta i Brätte Ishall. Det var Mariestads sjunde raka seger mot Vänersborg.

Mariestads Alfred Ahlgren var matchens utropstecken och stod för hela fyra mål.

Övriga mål för bortalaget gjordes av Vilgot Andersson, Theodor Ek och Olle Fjellman, målen för Vänersborg gjordes av Melker Flood 2, Elliot Genborg 2 och Lukas Karlsson.

I och med detta har Vänersborg fyra förluster i rad.

Theodor Ek gjorde avgörande målet

Alfred Ahlgren gjorde 1–0 till Mariestad efter bara 2.55 efter förarbete av Vilgot Andersson och Liam Ekeroth.

Även i andra perioden var det bortalaget som var starkast. Laget vann perioden med 1–3 och ställningen efter två perioder var 1–4.

I tredje perioden var det i stället Vänersborg som hade greppet. Laget vann perioden med 4–3 men Mariestad kunde hålla undan och vinna matchen med 7–5.

Med två omgångar kvar är Vänersborg på nionde plats i tabellen medan Mariestad leder serien.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen. Alla fyra gångerna före den här matchen har Mariestads BoIS HC vunnit.

I nästa match möter Vänersborg Alvesta borta och Mariestad möter Mölndal Hockey U20 hemma. Båda matcherna spelas tisdag 17 februari 19.00.

Vänersborg–Mariestad 5–7 (0–1, 1–3, 4–3)

U20 juniorettan syd herr, Brätte Ishall

Första perioden: 0–1 (2.55) Alfred Ahlgren (Vilgot Andersson, Liam Ekeroth).

Andra perioden: 0–2 (22.57) Vilgot Andersson (Alfred Ahlgren), 0–3 (25.00) Alfred Ahlgren (Ville Gustafsson), 0–4 (34.20) Alfred Ahlgren (Amandus Alt Almqvist), 1–4 (38.11) Melker Flood.

Tredje perioden: 1–5 (44.09) Olle Fjellman, 2–5 (46.40) Elliot Genborg (Theodor Blomgren), 2–6 (49.03) Theodor Ek (Adrian Johnson), 3–6 (51.27) Lukas Karlsson (Theodor Blomgren), 4–6 (55.49) Elliot Genborg (William Skoogh, Oliver Wolrath), 5–6 (56.41) Melker Flood (Theodor Blomgren), 5–7 (59.47) Alfred Ahlgren.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vänersborg: 1-1-3

Mariestad: 4-0-1

Nästa match:

Vänersborg: Alvesta SK, borta, 17 februari 19.00

Mariestad: IF Mölndal Hockey, hemma, 17 februari 19.00