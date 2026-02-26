Ny seger för Jonstorp mot drömmotståndet

Seger för Jonstorp med 5–1 mot Kristianstad

Jonstorps Sam Holmberg tvåmålsskytt

Andra raka segern för Jonstorp

Kristianstad har varit lite av ett drömmotstånd för Jonstorp. På torsdagen tog Jonstorp ännu en seger hemma mot Kristianstad. Matchen i U18 division 1 syd C vår slutade 5–1 (2–0, 2–0, 1–1). Det var Jonstorps tionde raka seger mot just Kristianstad.

Resultatet innebär att Kristianstad nu har sex förluster i rad.

Jonstorp har skapat en skön vinnarkänsla i Jonstorps Ishall. Segern mot Kristianstad betyder att laget har vunnit fyra raka matcher på hemmaplan.

Sam Holmberg tvåmålsskytt för Jonstorp

Lucas Käller gav Jonstorp ledningen efter 17.33 efter förarbete från Sixten Medin och Filip Klang. Laget gjorde också 2–0 alldeles i slutsekunderna av första perioden när Sam Holmberg hittade rätt på passning från Eric Stjärnborg och Jakob Johansson.

Efter 9.35 i andra perioden slog Sam Holmberg till återigen på pass av Jakob Johansson och gjorde 3–0. Jakob Johansson gjorde dessutom 4–0 efter 17.59.

Julius Jakobsson stod för målet när Kristianstad reducerade till 4–1 med 48 sekunder kvar att spela framspelad av Kasper Eriksen och Albert Persson Kruse. Men mer än så orkade Kristianstad inte med. Jonstorp avslutade matchen med sitt 5–1-mål med fyra sekunder kvar att spela genom Eric Stjärnborg.

Jakob Johansson gjorde ett mål för Jonstorp och spelade dessutom fram till två mål.

Med tre omgångar kvar är Jonstorp på tredje plats i tabellen medan Kristianstad är på sjunde plats.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Jonstorps IF IshF vunnit.

Söndag 1 mars spelar Jonstorp hemma mot Mörrums GoIS J18 13.20 och Kristianstad mot Alvesta hemma 16.30 i Kristianstads Ishall.

Jonstorp–Kristianstad 5–1 (2–0, 2–0, 1–1)

U18 division 1 syd C vår, Jonstorps Ishall

Första perioden: 1–0 (17.33) Lucas Käller (Sixten Medin, Filip Klang), 2–0 (19.57) Sam Holmberg (Eric Stjärnborg, Jakob Johansson).

Andra perioden: 3–0 (29.35) Sam Holmberg (Jakob Johansson), 4–0 (37.59) Jakob Johansson.

Tredje perioden: 4–1 (59.12) Julius Jakobsson (Kasper Eriksen, Albert Persson Kruse), 5–1 (59.56) Eric Stjärnborg.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Jonstorp: 3-0-2

Kristianstad: 0-0-5

Nästa match:

Jonstorp: Mörrums GoIS IK, hemma, 1 mars 13.20

Kristianstad: Alvesta SK, hemma, 1 mars 16.30