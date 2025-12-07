Ny seger för Alvesta mot favoritmotståndet

Alvesta segrade – 1–0 mot KRIF Hockey J18

Oscar Nilsgren matchvinnare för Alvesta

Elfte förlusten i följd för KRIF Hockey J18

Alvesta har haft det lätt mot KRIF Hockey J18 i U18 division 1 syd C herr. Och på söndagen vann Alvesta på nytt – den här gången med 1–0 (1–0, 0–0, 0–0) hemma i Virdavallens Ishall. Det var Alvestas sjätte raka seger mot KRIF Hockey J18.

Segermålet för Alvesta stod Oscar Nilsgren för 10.02 in i första perioden.

Alvesta–KRIF Hockey J18 – mål för mål

Alvesta har tre segrar och två förluster och 15–19 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan KRIF Hockey J18 har fem förluster och 4–28 i målskillnad. Det här var Alvestas fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också KRIF Hockey J18:s tredje uddamålsförlust.

Resultaten i sista omgången innebär att Alvesta slutar på femte plats och KRIF Hockey J18 på åttonde plats.

När lagen möttes senast vann Alvesta SK med 2–1.

Alvesta–KRIF Hockey J18 1–0 (1–0, 0–0, 0–0)

U18 division 1 syd C herr, Virdavallens Ishall

Första perioden: 1–0 (10.02) Oscar Nilsgren (Hampus Elmtoft, Max Fransson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Alvesta: 3-0-2

KRIF Hockey J18: 0-0-5