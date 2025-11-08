NY Rangers vann på bortaplan mot Detroit

NY Rangers segrade – 4–1 mot Detroit

NY Rangers fjärde seger på de senaste fem matcherna

Noah Laba matchvinnare för NY Rangers

NY Rangers vann mötet med Detroit borta med 4–1 (1–1, 1–0, 2–0) på lördagen i NHL.

Segern var NY Rangers fjärde på de senaste fem matcherna, och fjärde bortasegern i rad.

NY Islanders nästa för NY Rangers

Första perioden var jämn. NY Rangers inledde bäst och tog ledningen genom Will Cuylle efter 6.50, men Detroit kvitterade genom JT Compher efter 11.06. Efter 4.52 i andra perioden nätade Noah Laba och gav NY Rangers ledningen. Även i tredje perioden var det NY Rangers som dominerade och gick från 1–2 till 1–4 genom två snabba mål i mitten av perioden av Artemij Panarin och Alexis Lafreniere.

Detroit tar sig an Chicago i nästa match hemma söndag 9 november 19.00. NY Rangers möter samma dag 01.00 NY Islanders hemma.

Detroit–NY Rangers 1–4 (1–1, 0–1, 0–2)

NHL, Little Caesars Arena

Första perioden: 0–1 (6.50) Will Cuylle (Mika Zibanejad, Artemij Panarin), 1–1 (11.06) JT Compher (Mason Appleton, Andrew Copp).

Andra perioden: 1–2 (24.52) Noah Laba.

Tredje perioden: 1–3 (47.30) Artemij Panarin (Mika Zibanejad, Taylor Raddysh), 1–4 (48.28) Alexis Lafreniere (Conor Sheary).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Detroit: 2-0-3

NY Rangers: 4-0-1

Nästa match:

Detroit: Chicago Blackhawks, hemma, 9 november

NY Rangers: New York Islanders, hemma, 9 november