NY Rangers vann mot Ottawa

Seger för NY Rangers med 4–2 mot Ottawa

NY Rangers femte seger på de senaste sex matcherna

Will Borgen matchvinnare för NY Rangers

NY Rangers vann mötet med Ottawa på bortaplan med 4–2 (2–1, 1–0, 1–1) på fredagen i NHL.

Segern var NY Rangers femte på de senaste sex matcherna.

Colorado nästa för NY Rangers

NY Rangers startade matchen bäst. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Mika Zibanejad och Vladislav Gavrikov innan Ottawa svarade och gjorde 2–1 genom Dylan Cozens.

Efter 7.21 i andra perioden nätade Will Borgen framspelad av Carson Soucy och Jonny Brodzinski och gjorde 1–3.

14 minuter in i tredje perioden slog Drake Batherson till på pass av Brady Tkachuk och Jake Sanderson och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Ottawa.

NY Rangers punkterade matchen med ett 2–4-mål med 39 sekunder kvar att spela genom Artemij Panarin assisterad av JT Miller och Vincent Trocheck. Det fastställde slutresultatet till 2–4.

NY Rangers JT Miller hade tre assists.

Söndag 7 december 01.00 spelar Ottawa hemma mot St Louis. NY Rangers möter Colorado hemma i Madison Square Garden lördag 6 december 18.30.

Ottawa–NY Rangers 2–4 (1–2, 0–1, 1–1)

NHL, Canadian Tire Centre

Första perioden: 0–1 (3.19) Mika Zibanejad (JT Miller, Artemij Panarin), 0–2 (9.45) Vladislav Gavrikov (Braden Schneider, JT Miller), 1–2 (18.30) Dylan Cozens (Drake Batherson, Jake Sanderson).

Andra perioden: 1–3 (27.21) Will Borgen (Carson Soucy, Jonny Brodzinski).

Tredje perioden: (Brady Tkachuk, Jake Sanderson), 2–4 (59.21) Artemij Panarin (JT Miller, Vincent Trocheck).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Ottawa: 2-0-3

NY Rangers: 4-0-1

Nästa match:

Ottawa: St Louis Blues, hemma, 7 december

NY Rangers: Colorado Avalanche, hemma, 6 december