NY Rangers segrare borta mot Philadelphia – Mika Zibanejad matchvinnare

NY Rangers vann med 6–2 mot Philadelphia

Mika Zibanejad med två mål för NY Rangers

Alexis Lafreniere matchvinnare för NY Rangers

Bortalaget NY Rangers vann mot Philadelphia i NHL. 2–6 (0–3, 1–3, 1–0) slutade matchen på tisdagen.

Mika Zibanejad gjorde två mål för NY Rangers

NY Rangers stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3.

Philadelphia reducerade dock till 1–3 genom Matvej Mitjkov tidigt i andra perioden av perioden.

NY Rangers gjorde sen tre mål i rad och gick från 1–3 till 1–6.

15.28 in i tredje perioden satte Sean Couturier pucken på pass av Nikita Grebjonkin och Luke Glendening och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Philadelphia.

NY Rangers Vincent Trocheck hade tre assists och Mika Zibanejad stod för tre poäng, varav två mål.

Båda lagen har nu tre vinster och två förluster på de senaste fem matcherna, Philadelphia med 12–15 och NY Rangers med 22–17 i målskillnad.

Philadelphia stannar därmed på sjätte plats i Metropolitan division och NY Rangers sist, på åttonde plats i Metropolitan division.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. New York Rangers vann de två första mötena. Philadelphia Flyers vann senast lagen möttes.

I nästa match möter Philadelphia Washington hemma på torsdag 12 mars 00.30.

Philadelphia–NY Rangers 2–6 (0–3, 1–3, 1–0)

NHL, Xfinity Mobile Arena

Första perioden: 0–1 (1.04) Noah Laba (Matthew Robertson, Tye Kartye), 0–2 (13.07) Mika Zibanejad (Alexis Lafreniere, Vladislav Gavrikov), 0–3 (19.23) Alexis Lafreniere (Mika Zibanejad, Vincent Trocheck).

Andra perioden: 1–3 (23.54) Matvej Mitjkov (Jamie Drysdale, Trevor Zegras), 1–4 (26.40) Gabriel Perreault (Vincent Trocheck, Adam Fox), 1–5 (38.40) Mika Zibanejad (Gabriel Perreault, Vincent Trocheck), 1–6 (39.00) Tye Kartye (Vladislav Gavrikov, Noah Laba).

Tredje perioden: 2–6 (55.28) Sean Couturier (Nikita Grebjonkin, Luke Glendening).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Philadelphia: 3-0-2

NY Rangers: 3-1-1

Nästa match:

Philadelphia: Washington Capitals, hemma, 12 mars 00.30