Smakstart för Montreal i matchserien mot Carolina

Montreal har skapat sig ett överläge mot Carolina i Stanley Cup semifinal herr, efter seger på bortaplan med 6–2 (4–1, 0–1, 2–0). Därmed leder Montreal matchserien med 1-0.

Montreal vann därmed för femte matchen i rad mot just Carolina.

Montreal dominerade i första perioden som laget vann med 4–1.

Eric Robinson reducerade för Carolina tidigt i andra perioden på pass av William Carrier.

7.05 in i tredje perioden satte Juraj Slafkovsky pucken framspelad av Nick Suzuki och Cole Caufield och ökade ledningen. Efter 17.32 nätade Juraj Slafkovsky på nytt på pass av Nick Suzuki och Jake Evans och ökade ledningen för Montreal. 2–6-målet blev matchens sista.

Montreals Nick Suzuki hade tre assists och Juraj Slafkovsky gjorde två mål och ett assist.

Nästa match spelas på söndag 01.00.

Carolina–Montreal 2–6 (1–4, 1–0, 0–2)

Stanley Cup semifinal herr

Första perioden: 1–0 (0.33) Seth Jarvis (Andrej Svetjnikov, Sebastian Aho), 1–1 (1.00) Cole Caufield (Juraj Slafkovsky, Nick Suzuki), 1–2 (4.04) Phillip Danault (Alexandre Carrier), 1–3 (8.11) Alexandre Texier (Phillip Danault, Kaiden Guhle), 1–4 (11.32) Ivan Demidov (Alex Newhook, Jake Evans).

Andra perioden: 2–4 (22.46) Eric Robinson (William Carrier).

Tredje perioden: 2–5 (47.05) Juraj Slafkovsky (Nick Suzuki, Cole Caufield), 2–6 (57.32) Juraj Slafkovsky (Nick Suzuki, Jake Evans).

Utvisningar, Carolina: 4×2 min. Montreal: 4×2 min.

Ställning i serien: Carolina–Montreal 0–1 (bäst av 7)

Nästa match:

24 maj, 01.00, Carolina–Montreal