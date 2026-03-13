NY Rangers ryckte i sista perioden och vann mot Winnipeg

NY Rangers vann med 6–3 mot Winnipeg

NY Rangers fjärde seger på de senaste fem matcherna

Gabriel Perreault avgjorde för NY Rangers

NY Rangers vann borta mot Winnipeg i NHL med 6–3. Matchen var helt jämn efter två perioder, 2–2, innan NY Rangers avgjorde i sista perioden.

Segern var NY Rangers fjärde på de senaste fem matcherna.

Winnipeg–NY Rangers – mål för mål

Adam Fox gjorde 1–0 till NY Rangers efter bara 1.08 efter förarbete från Mika Zibanejad.

Winnipeg kvitterade till 1–1 genom Isak Rosen i början av andra perioden i andra perioden.

NY Rangers tog ledningen på nytt genom Alexis Lafreniere efter 7.36.

Winnipeg kvitterade till 2–2 genom Kyle Connor med 2.11 kvar att spela av perioden.

NY Rangers förde spelet i tredje perioden. Laget vann perioden med 1–4 och matchen med 6–3.

Det här betyder att Winnipeg ligger kvar på sjätte plats i Central division och NY Rangers sist, på åttonde plats.

Lagen spelar mot varandra igen den 22 mars i Madison Square Garden.

Winnipeg tar sig an Colorado i nästa match hemma lördag 14 mars 21.00. NY Rangers möter samma dag 23.00 Minnesota borta.

Winnipeg–NY Rangers 3–6 (0–1, 2–1, 1–4)

NHL, Canada Life Centre

Första perioden: 0–1 (1.08) Adam Fox (Mika Zibanejad).

Andra perioden: 1–1 (22.21) Isak Rosen (Jacob Bryson, Gustav Nyquist), 1–2 (27.36) Alexis Lafreniere (Will Borgen, Gabriel Perreault), 2–2 (37.49) Kyle Connor (Mark Scheifele, Elias Salomonsson).

Tredje perioden: 2–3 (41.15) Tye Kartye (Matthew Robertson, Braden Schneider), 3–3 (44.19) Gabriel Vilardi (Adam Lowry, Cole Perfetti), 3–4 (46.57) Gabriel Perreault (Braden Schneider, Alexis Lafreniere), 3–5 (51.08) Adam Edström (Vincent Trocheck, Conor Sheary), 3–6 (59.09) Noah Laba (Tye Kartye, Vincent Trocheck).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Winnipeg: 3-0-2

NY Rangers: 4-0-1

Nästa match:

Winnipeg: Colorado Avalanche, hemma, 14 mars 21.00

NY Rangers: Minnesota Wild, borta, 14 mars 23.00