NY Rangers bröt tunga sviten mot St Louis

Seger för NY Rangers med 3–2 mot St Louis

Adam Edström matchvinnare för NY Rangers

NY Rangers elfte seger för säsongen

Det blev fyra raka förluster i NHL för NY Rangers. Men på tisdagen hemma mot St Louis kom trendbrottet. Matchen i Madison Square Garden slutade 3–2 (0–1, 1–0, 2–1).

NY Rangers–St Louis – mål för mål

Dylan Holloway gjorde 1–0 till gästande St Louis efter 17 minuters spel efter pass från Philip Broberg och Colton Parayko.

Efter 10.07 i andra perioden nätade Vincent Trocheck framspelad av Jonny Brodzinski och Adam Fox och kvitterade för NY Rangers.

NY Rangers startade också tredje perioden vassast. Laget gick upp till en 3–1-ledning genom mål av Alexis Lafreniere och Adam Edström. St Louis gjorde 2–3 genom Brayden Schenn efter 18.39 men kom aldrig närmare.

Det här var NY Rangers femte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också St Louis åttonde uddamålsförlust.

Resultatet innebär att NY Rangers ligger kvar på åttonde och sista plats i Metropolitan division och St Louis på sjunde plats i Central division.

Lagen spelar mot varandra igen den 19 december i Enterprise Center.

På torsdag 27 november 01.00 spelar NY Rangers borta mot Carolina och St Louis borta mot New Jersey.

NY Rangers–St Louis 3–2 (0–1, 1–0, 2–1)

NHL, Madison Square Garden

Första perioden: 0–1 (17.33) Dylan Holloway (Philip Broberg, Colton Parayko).

Andra perioden: 1–1 (30.07) Vincent Trocheck (Jonny Brodzinski, Adam Fox).

Tredje perioden: 2–1 (40.39) Alexis Lafreniere (Vladislav Gavrikov, Will Cuylle), 3–1 (48.49) Adam Edström (Vladislav Gavrikov, Adam Fox), 3–2 (58.39) Brayden Schenn (Pavel Butjnevitj, Justin Faulk).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

NY Rangers: 1-0-4

St Louis: 1-2-2

Nästa match:

NY Rangers: Carolina Hurricanes, borta, 27 november

St Louis: New Jersey Devils, borta, 27 november