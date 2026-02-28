NY Rangers bröt förlustsviten – vann mot Pittsburgh

NY Rangers vann med 3–2 efter straffar

Vincent Trocheck avgjorde för NY Rangers

Tre raka mål för NY Rangers

Efter fem förluster i rad för NY Rangers i NHL kom en ljusning. Hemma mot Pittsburgh kom det efterlängtade trendbrottet. Matchen i Madison Square Garden slutade 3–2 (0–1, 1–1, 1–0, 0–0, 1–0) efter straffar.

Columbus nästa för NY Rangers

Pittsburgh startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara 2.08 slog Anthony Mantha till med assist av Erik Karlsson och Bryan Rust.

Efter 1.59 i andra perioden nätade Ryan Shea på pass av Connor Clifton och Blake Lizotte och gjorde 0–2. NY Rangers Mika Zibanejad gjorde 1–2 efter 10.00 framspelad av Vincent Trocheck och JT Miller.

Laget kvitterade till 2–2 redan efter efter 2.57 i tredje perioden genom Taylor Raddysh på passning från Vladislav Gavrikov och Brendan Brisson.

NY Rangers Vincent Trocheck satte den avgörande straffen för hemmalaget.

Det här var fjärde mötet mellan NY Rangers och Pittsburgh den här säsongen. Pittsburgh Penguins har tagit två segrar före den här matchen. New York Rangers vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

NY Rangers tar sig an Columbus i nästa match hemma tisdag 3 mars 01.00. Pittsburgh möter Vegas hemma söndag 1 mars 19.00.

NY Rangers–Pittsburgh 3–2 (0–1, 1–1, 1–0, 0–0, 1–0)

NHL, Madison Square Garden

Första perioden: 0–1 (2.08) Anthony Mantha (Erik Karlsson, Bryan Rust).

Andra perioden: 0–2 (21.59) Ryan Shea (Connor Clifton, Blake Lizotte), 1–2 (30.00) Mika Zibanejad (Vincent Trocheck, JT Miller).

Tredje perioden: 2–2 (42.57) Taylor Raddysh (Vladislav Gavrikov, Brendan Brisson).

Straffar: 3–2 (65.00) Vincent Trocheck.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

NY Rangers: 1-1-3

Pittsburgh: 2-2-1

Nästa match:

NY Rangers: Columbus Blue Jackets, hemma, 3 mars 01.00

Pittsburgh: Vegas Golden Knights, hemma, 1 mars 19.00