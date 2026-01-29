NY Islanders tog hem segern mot NY Rangers på hemmaplan

NY Islanders vann med 5–2 mot NY Rangers

Mathew Barzal matchvinnare för NY Islanders

Andra raka segern för NY Islanders

NY Islanders tog hem de två poängen efter seger på hemmaplan mot NY Rangers i NHL. 5–2 (2–1, 3–1, 0–0) slutade matchen på torsdagen.

NY Rangers nästa för NY Islanders

NY Islanders startade matchen starkast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Ondrej Palat och Simon Holmström innan NY Rangers svarade och gjorde 2–1 genom Mika Zibanejad.

NY Islanders tog kommandot i andra perioden. Laget gjorde 3–1 efter 13.12 genom Mathew Barzal och gick upp till 4–1 innan NY Rangers svarade.

I periodpausen hade NY Islanders ledningen med 5–2.

Tredje perioden blev mållös och NY Islanders höll i sin 5–2-ledning och vann.

NY Islanders Simon Holmström stod för ett mål och två assists.

Det här betyder att NY Islanders är kvar på tredje plats i Metropolitan division och NY Rangers stannar sist, på åttonde plats, i Metropolitan division.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har New York Islanders vunnit.

Lagen möts igen i Madison Square Garden, fredag 30 januari 01.00.

NY Islanders–NY Rangers 5–2 (2–1, 3–1, 0–0)

NHL, UBS Arena

Första perioden: 1–0 (14.59) Ondrej Palat (Simon Holmström, Mathew Barzal), 2–0 (16.10) Simon Holmström (Anthony Deangelo, Jean-Gabriel Pageau), 2–1 (18.04) Mika Zibanejad (JT Miller, Vladislav Gavrikov).

Andra perioden: 3–1 (33.12) Mathew Barzal (Simon Holmström, Bo Horvat), 4–1 (33.59) Jean-Gabriel Pageau (Marc Gatcomb, Kyle Maclean), 4–2 (35.42) Taylor Raddysh (Noah Laba, Will Borgen), 5–2 (39.12) Emil Heineman (Adam Pelech, Ondrej Palat).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

NY Islanders: 3-0-2

NY Rangers: 1-0-4

Nästa match:

NY Islanders: New York Rangers, borta, 30 januari 01.00

NY Rangers: New York Islanders, hemma, 30 januari 01.00