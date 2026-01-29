Prenumerera

NY Islanders tog hem segern mot NY Rangers på hemmaplan

  • NY Islanders vann med 5–2 mot NY Rangers

  • Mathew Barzal matchvinnare för NY Islanders

  • Andra raka segern för NY Islanders

NY Islanders tog hem de två poängen efter seger på hemmaplan mot NY Rangers i NHL. 5–2 (2–1, 3–1, 0–0) slutade matchen på torsdagen.

NY Rangers nästa för NY Islanders

NY Islanders startade matchen starkast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Ondrej Palat och Simon Holmström innan NY Rangers svarade och gjorde 2–1 genom Mika Zibanejad.

NY Islanders tog kommandot i andra perioden. Laget gjorde 3–1 efter 13.12 genom Mathew Barzal och gick upp till 4–1 innan NY Rangers svarade.

I periodpausen hade NY Islanders ledningen med 5–2.

Tredje perioden blev mållös och NY Islanders höll i sin 5–2-ledning och vann.

NY Islanders Simon Holmström stod för ett mål och två assists.

Det här betyder att NY Islanders är kvar på tredje plats i Metropolitan division och NY Rangers stannar sist, på åttonde plats, i Metropolitan division.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har New York Islanders vunnit.

Lagen möts igen i Madison Square Garden, fredag 30 januari 01.00.

NY Islanders–NY Rangers 5–2 (2–1, 3–1, 0–0)

NHL, UBS Arena

Första perioden: 1–0 (14.59) Ondrej Palat (Simon Holmström, Mathew Barzal), 2–0 (16.10) Simon Holmström (Anthony Deangelo, Jean-Gabriel Pageau), 2–1 (18.04) Mika Zibanejad (JT Miller, Vladislav Gavrikov).

Andra perioden: 3–1 (33.12) Mathew Barzal (Simon Holmström, Bo Horvat), 4–1 (33.59) Jean-Gabriel Pageau (Marc Gatcomb, Kyle Maclean), 4–2 (35.42) Taylor Raddysh (Noah Laba, Will Borgen), 5–2 (39.12) Emil Heineman (Adam Pelech, Ondrej Palat).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

NY Islanders: 3-0-2

NY Rangers: 1-0-4

Nästa match:

NY Islanders: New York Rangers, borta, 30 januari 01.00

NY Rangers: New York Islanders, hemma, 30 januari 01.00

