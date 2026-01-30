NY Islanders segerrad mot NY Rangers intakt

NY Islanders segrade – 2–1 mot NY Rangers

Matthew Schaefer matchvinnare för NY Islanders

Tredje raka segern för NY Islanders

NY Islanders har haft det lätt mot NY Rangers i NHL. Och på fredagen vann NY Islanders på nytt – den här gången med 2–1 (0–0, 2–0, 0–1) borta i Madison Square Garden. Det var NY Islanders fjärde raka seger mot NY Rangers.

Nashville nästa för NY Islanders

Den första perioden slutade mållös.

17.18 in i andra perioden spräckte NY Islanders nollan genom Carson Soucy på passning från Maxim Sjabanov och Scott Mayfield. Efter 18.53 i andra perioden slog Matthew Schaefer till framspelad av Bo Horvat och Anders Lee och gjorde 0–2.

Efter 2.48 i tredje perioden reducerade NY Rangers till 1–2 genom Mika Zibanejad på pass av Vladislav Gavrikov och JT Miller. Men mer än så orkade NY Rangers inte med.

NY Rangers har en vinst och fyra förluster och 11–17 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan NY Islanders har tre vinster och två förluster och 12–12 i målskillnad.

Det här var fjärde mötet mellan NY Rangers och NY Islanders den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har New York Islanders vunnit.

Nästa motstånd för NY Rangers är Pittsburgh. Lagen möts lördag 31 januari 21.30 i PPG PAINTS Arena. NY Islanders tar sig an Nashville hemma söndag 1 februari 01.00.

NY Rangers–NY Islanders 1–2 (0–0, 0–2, 1–0)

NHL, Madison Square Garden

Andra perioden: 0–1 (37.18) Carson Soucy (Maxim Sjabanov, Scott Mayfield), 0–2 (38.53) Matthew Schaefer (Bo Horvat, Anders Lee).

Tredje perioden: 1–2 (42.48) Mika Zibanejad (Vladislav Gavrikov, JT Miller).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

NY Rangers: 1-0-4

NY Islanders: 3-0-2

Nästa match:

NY Rangers: Pittsburgh Penguins, borta, 31 januari 21.30

NY Islanders: Nashville Predators, hemma, 1 februari 01.00