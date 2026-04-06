New Jersey bröt Montreals segersvit

New Jersey vann med 3–0 mot Montreal

Timo Meier avgjorde för New Jersey

New Jersey höll nollan

Efter åtta segrar i rad i NHL för Montreal så tog vinstsviten slut hemma mot New Jersey. Matchen på måndagen i Bell Centre slutade 0–3 (0–1, 0–1, 0–1).

Philadelphia nästa för New Jersey

New Jersey tog ledningen efter 10.47 genom Timo Meier på pass av Jack Hughes.

Efter 18.12 i andra perioden nätade Cody Glass och gjorde 0–2.

Efter 16.35 i tredje perioden gjorde Connor Brown också 0–3 assisterad av Jack Hughes och Jesper Bratt.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

I nästa match möter Montreal Florida hemma och New Jersey möter Philadelphia hemma. Båda matcherna spelas onsdag 8 april 01.00.

Montreal–New Jersey 0–3 (0–1, 0–1, 0–1)

NHL, Bell Centre

Första perioden: 0–1 (10.47) Timo Meier (Jack Hughes).

Andra perioden: 0–2 (38.12) Cody Glass.

Tredje perioden: 0–3 (56.35) Connor Brown (Jack Hughes, Jesper Bratt).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Montreal: 4-0-1

New Jersey: 3-1-1

Nästa match:

Montreal: Florida Panthers, hemma, 8 april 01.00

New Jersey: Philadelphia Flyers, hemma, 8 april 01.00