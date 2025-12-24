Nashville vinnare mot Minnesota – avgjorde i förlängningen

Nashville-seger med 3–2 efter förlängning

Nashvilles fjärde seger på de senaste fem matcherna

Steven Stamkos avgjorde för Nashville

Det blev en riktigt tajt match när Minnesota tog emot Nashville i NHL. Matchen avgjordes först i förlängningen där bortalaget var starkast och segerresultatet blev 3–2 (2–1, 0–1, 0–0, 1–0). Stor matchhjälte 53 sekunder in i förlängningen blev Steven Stamkos som satte det avgörande målet.

Segern var Nashvilles fjärde på de senaste fem matcherna.

St Louis nästa för Nashville

Minnesota tog ledningen i första perioden genom Brock Faber.

Därefter fixade Nashvilles Ryan O’Reilly och Roman Josi att laget vände underläge till ledning med 1–2.

Joel Eriksson Ek kvitterade för Minnesota tidigt i andra perioden efter förarbete från Marcus Johansson och Kirill Kaprizov.

Tredje perioden blev mållös och det tog matchen till förlängning.

I förlängningen tog det 53 sekunder innan Nashville avgjorde till 3–2. Stor matchhjälte blev Steven Stamkos, på pass av Erik Haula och Nick Blankenburg.

När lagen möttes senast vann Minnesota med 3–2 efter förlängning .

I nästa match, söndag 28 december möter Minnesota Winnipeg borta i Canada Life Centre 01.00 medan Nashville spelar borta mot St Louis 02.00.

Minnesota–Nashville 2–3 (1–2, 1–0, 0–0, 0–1)

NHL, Grand Casino Arena

Första perioden: 1–0 (7.00) Brock Faber (Quinn Hughes, Nico Sturm), 1–1 (14.28) Ryan O’Reilly (Luke Evangelista, Steven Stamkos), 1–2 (17.07) Roman Josi (Ryan O’Reilly, Filip Forsberg).

Andra perioden: 2–2 (20.52) Joel Eriksson Ek (Marcus Johansson, Kirill Kaprizov).

Förlängning: 2–3 (60.53) Steven Stamkos (Erik Haula, Nick Blankenburg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Minnesota: 3-1-1

Nashville: 4-0-1

Nästa match:

Minnesota: Winnipeg Jets, borta, 28 december 01.00

Nashville: St Louis Blues, borta, 28 december 02.00