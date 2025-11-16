Nacka avgjorde i tredje perioden i segern mot Sollentuna

Nacka-seger med 2–1 mot Sollentuna

Simon Ingelsson avgjorde för Nacka

Sollentunas andra raka förlust

Nacka vann matchen hemma mot Sollentuna i U18 regional öst fortsättningsserie herr efter avgörande sent. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Nacka fixade en uddamålsseger i sista perioden. Matchen slutade 2–1 (0–1, 1–0, 1–0).

Nacka–Sollentuna – mål för mål

Sollentuna startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara 29 sekunder slog Ondrej Charvat till assisterad av Carl-Edward Klint. Redan efter 2.20 i andra perioden kvitterade Nacka till 1–1 genom Wilson Wikholm framspelad av Anton Dufåker och Jonathan Forsström. 8.16 in i tredje perioden nätade Nackas Simon Ingelsson på pass av Erik Lanestrand och avgjorde matchen. Ingelsson fullbordade därmed lagets vändning.

Förlusten var Sollentunas andra uddamålsförlust.

Nacka har nu sex poäng efter tre spelade matcher medan Sollentuna är utan poäng efter två matcher.

Säsongens första möte lagen emellan vann Sollentuna HC med 1–0 efter straffar.

I nästa match, torsdag 20 november möter Nacka Tyresö Hanviken Hockey hemma i Nacka Ishall 19.00 medan Sollentuna spelar hemma mot Flemingsberg 19.10.

Nacka–Sollentuna 2–1 (0–1, 1–0, 1–0)

U18 regional öst fortsättningsserie herr, Nacka Ishall

Första perioden: 0–1 (0.29) Ondrej Charvat (Carl-Edward Klint).

Andra perioden: 1–1 (22.20) Wilson Wikholm (Anton Dufåker, Jonathan Forsström).

Tredje perioden: 2–1 (48.16) Simon Ingelsson (Erik Lanestrand).

Nästa match:

Nacka: Tyresö Hanviken Hockey, hemma, 20 november

Sollentuna: Flemingsbergs IK, hemma, 20 november