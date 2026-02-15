Mörrums GoIS J18:s segerrad mot Limhamn intakt

Mörrums GoIS J18-seger med 5–2 mot Limhamn

Mörrums GoIS J18:s åttonde seger på de senaste nio matcherna

Oliver Tykesson gjorde tre mål för Mörrums GoIS J18

Limhamn är lite av ett drömmotstånd för Mörrums GoIS J18. På söndagen vann Mörrums GoIS J18 på nytt – den här gången hemma i Jössarinken. Matchen i U18 division 1 syd C vår slutade 5–2 (2–1, 2–0, 1–1). Det var Mörrums GoIS J18:s fjärde raka seger mot Limhamn.

– Vi är inte nöjda med första perioden, där spelar vi för långsamt med puck och spelar fast oss. I andra perioden är vi bättre och går ifrån. Sista perioden spelar vi av på ett bra sätt, kommenterade Mörrums GoIS J18:s tränare Fredrik Ekeflod.

Segern var Mörrums GoIS J18:s åttonde på de senaste nio matcherna.

Caesar Glifberg bakom Mörrums GoIS J18:s seger

Mörrums GoIS J18 tog ledningen i början av första perioden genom Oliver Tykesson.

Limhamn kvitterade till 1–1 genom Felix Bergman tidigt i matchen.

Mörrums GoIS J18 tog ledningen på nytt genom Oliver Tykesson som gjorde sitt andra mål efter 16.11.

Efter 5.07 i andra perioden slog Caesar Glifberg till framspelad av Leon Condrup och gjorde 3–1. Oliver Tykesson gjorde dessutom 4–1 efter 18.37 på pass av Milton Engdahl och Caesar Glifberg.

4.41 in i tredje perioden satte Victor Rasmussen pucken framspelad av Julius Doverlind och Milton Engdahl och ökade ledningen. 8.57 in i perioden nätade Limhamns Ryder Ranelid på pass av Elmer Möller och Sylver Hulzebosch och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Limhamn.

Caesar Glifberg gjorde ett mål för Mörrums GoIS J18 och spelade dessutom fram till tre mål, Leon Condrup hade tre assists och Oliver Tykesson gjorde tre mål.

Det här var fjärde mötet mellan Mörrums GoIS J18 och Limhamn den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Mörrums GoIS IK vunnit.

Söndag 22 februari möter Mörrums GoIS J18 Alvesta borta 15.45 och Limhamn möter IF Lejonet U18 hemma 12.00.

Mörrums GoIS J18–Limhamn 5–2 (2–1, 2–0, 1–1)

U18 division 1 syd C vår, Jössarinken

Första perioden: 1–0 (0.39) Oliver Tykesson (Leon Condrup, Caesar Glifberg), 1–1 (2.25) Felix Bergman, 2–1 (16.11) Oliver Tykesson (Leon Condrup, Caesar Glifberg).

Andra perioden: 3–1 (25.07) Caesar Glifberg (Leon Condrup), 4–1 (38.37) Oliver Tykesson (Milton Engdahl, Caesar Glifberg).

Tredje perioden: 5–1 (44.41) Victor Rasmussen (Julius Doverlind, Milton Engdahl), 5–2 (48.57) Ryder Ranelid (Elmer Möller, Sylver Hulzebosch).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mörrums GoIS J18: 4-1-0

Limhamn: 2-0-3

Nästa match:

Mörrums GoIS J18: Alvesta SK, borta, 22 februari 15.45

Limhamn: IF Lejonet, hemma, 22 februari 12.00