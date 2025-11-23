Mörrums GoIS J18:s fina svit mot Alvesta fortsätter

Mörrums GoIS J18 vann med 2–1 mot Alvesta

Oskar Hammarstedt avgjorde för Mörrums GoIS J18

Mörrums GoIS J18:s sjunde seger

Mörrums GoIS J18 fortsätter att ha det lätt mot Alvesta i U18 division 1 syd C herr. På söndagen vann Mörrums GoIS J18 på nytt – den här gången med 2–1 (0–0, 0–1, 2–0) hemma i Jössarinken. Det var Mörrums GoIS J18:s fjärde raka seger mot Alvesta.

– Jag tycker vi gör en helt okej första period, i andra faller vi in i gamla synder och tappar vår gameplan. Tredje perioden blir extremt stökig med många utvisningar där vi till slut lyckas vända matchen till vår fördel, kommenterade Mörrums GoIS J18:s tränare Fredrik Ekeflod efter matchen.

Vinsten mot Alvesta innebär att Mörrums GoIS J18 har fyra segrar i rad på hemmaplan.

Mörrums GoIS J18–Alvesta – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

8.21 in i andra perioden gjorde Alvesta 1–0 genom Daniel Axelsson på passning från Oliver Sandahl.

Redan efter 1.02 i tredje perioden kvitterade Mörrums GoIS J18 genom Tudor Bolocan efter förarbete av Caesar Glifberg och Leon Condrup.

13.09 in i tredje perioden fick Oskar Hammarstedt utdelning på pass av Viggo Mattsson Ekeflod och Wille Nilsson Lindkvist och avgjorde matchen. Därmed hade laget vänt matchen.

Förlusten var Alvestas andra uddamålsförlust.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Mörrums GoIS J18 på tredje plats och Alvesta på femte plats.

Lagens första möte för säsongen vann Mörrums GoIS IK med 4–0.

Nästa gång lagen spelar i serien är torsdag 27 november. Då möter Mörrums GoIS J18 Limhamn i Jössarinken 19.30. Alvesta tar sig an Helsingborg hemma 19.00.

Mörrums GoIS J18–Alvesta 2–1 (0–0, 0–1, 2–0)

U18 division 1 syd C herr, Jössarinken

Andra perioden: 0–1 (28.21) Daniel Axelsson (Oliver Sandahl).

Tredje perioden: 1–1 (41.02) Tudor Bolocan (Caesar Glifberg, Leon Condrup), 2–1 (53.09) Oskar Hammarstedt (Viggo Mattsson Ekeflod, Wille Nilsson Lindkvist).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mörrums GoIS J18: 2-0-3

Alvesta: 3-1-1

Nästa match:

Mörrums GoIS J18: Limhamn HK, hemma, 27 november

Alvesta: Helsingborg HC Ungdom, hemma, 27 november