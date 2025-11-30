Mörrums GoIS J18 utklassade KRIF Hockey J18 – vann med 8–2

Seger för Mörrums GoIS J18 med 8–2 mot KRIF Hockey J18

Matei Bolocan gjorde två mål för Mörrums GoIS J18

Leon Condrup matchvinnare för Mörrums GoIS J18

Mörrums GoIS J18 övertygade när laget vann på bortaplan mot KRIF Hockey J18 i U18 division 1 syd C herr med hela 8–2 (3–1, 1–0, 4–1).

Resultatet innebär att KRIF Hockey J18 nu har tio förluster i rad.

Matei Bolocan med två mål för Mörrums GoIS J18

Mörrums GoIS J18 stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3.

KRIF Hockey J18 reducerade dock till 1–3 genom Oliver Viding efter 14.23.

Efter 14.07 i andra perioden slog Tudor Bolocan till framspelad av Matei Bolocan och Ludwig Johansson och gjorde 1–4.

Mörrums GoIS J18 vann också tredje perioden 1–4 och matchen med hela 8–2.

Mörrums GoIS J18:s Matei Bolocan stod för fyra poäng, varav två mål.

När lagen senast möttes vann Mörrums GoIS IK med 7–4.

I sista omgången har KRIF Hockey J18 Alvesta borta i Virdavallens Ishall, söndag 7 december 14.00. Mörrums GoIS J18 spelar hemma mot Nybro Vikings torsdag 4 december 19.30.

KRIF Hockey J18–Mörrums GoIS J18 2–8 (1–3, 0–1, 1–4)

U18 division 1 syd C herr, Soft Center Arena

Första perioden: 0–1 (0.36) Matei Bolocan (Oliver Tykesson, Tudor Bolocan), 0–2 (7.49) Matei Bolocan (Isak Ingvarsson), 0–3 (10.59) Leon Condrup (Caesar Glifberg), 1–3 (14.23) Oliver Viding (Oscar Landqvist).

Andra perioden: 1–4 (34.07) Tudor Bolocan (Matei Bolocan, Ludwig Johansson).

Tredje perioden: 2–4 (40.33) Alvin Mattsson (Sigge Harrysson, Theo Elmkvist), 2–5 (51.18) Ludwig Johansson (Oscar Seydlitz, Oskar Olofsson), 2–6 (54.44) Julius Doverlind, 2–7 (57.29) Oscar Seydlitz (Matei Bolocan), 2–8 (59.55) Caesar Glifberg (Leon Condrup).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

KRIF Hockey J18: 0-0-5

Mörrums GoIS J18: 3-0-2

Nästa match:

KRIF Hockey J18: Alvesta SK, borta, 7 december

Mörrums GoIS J18: Nybro Vikings IF, hemma, 4 december