Modo Hockeys fina svit håller i sig efter 4–3 mot Mora

Modo Hockey vann med 4–3 mot Mora

Modo Hockeys åttonde seger på de senaste nio matcherna

Emil Larsson avgjorde för Modo Hockey

Modo Hockey fortsätter starkt i hockeyallsvenskan. När laget mötte Mora hemma i Hägglunds Arena på onsdagen kom ännu en seger. Laget vann med 4–3 (2–1, 1–1, 1–1). I och med detta har Modo Hockey sex segrar i rad.

Modo Hockey–Mora – mål för mål

Modo Hockey tog ledningen i början av första perioden genom Sebastian Ohlsson.

Mora kvitterade till 1–1 genom Dennis Altörn efter 7.10.

Efter 18.43 i matchen gjorde Modo Hockey 2–1 genom Elton Hermansson. Mora kvitterade till 2–2 genom Travis Treloar i början av andra perioden i andra perioden.

Modo Hockey tog ledningen på nytt genom Jakob Norén efter 13.06. Modo Hockey gjorde 4–2 genom Emil Larsson efter 5.35 i tredje perioden.

Mora reducerade dock till 4–3 genom Ethan De Jong när bara en minut återstod att spela och gav matchen spänning i slutet.

Det här var Modo Hockeys andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Moras tredje uddamålsförlust.

Mora ligger på tionde plats i tabellen efter matchen medan Modo Hockey leder serien. Noteras kan att Modo Hockey sedan den 27 september har avancerat fem placeringar i tabellen.

Fredag 17 oktober 19.00 möter Modo Hockey Björklöven borta medan Mora spelar hemma mot Troja-Ljungby.

Modo Hockey–Mora 4–3 (2–1, 1–1, 1–1)

Hockeyallsvenskan, Hägglunds Arena

Första perioden: 1–0 (3.34) Sebastian Ohlsson (Oscar Pettersson, Jacob Bjerselius), 1–1 (7.10) Dennis Altörn (Hampus Larsson, Hugo Orrsten), 2–1 (18.43) Elton Hermansson (Alexander Swetlikoff).

Andra perioden: 2–2 (25.23) Travis Treloar (Jack Bodin, Gustav Olhaver), 3–2 (33.06) Jakob Norén (Måns Carlsson, Kyle Topping).

Tredje perioden: 4–2 (45.35) Emil Larsson (Linus Andersson, Hugo Hallin), 4–3 (59.36) Ethan De Jong (Arvid Degerstedt, Gustav Olhaver).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Modo Hockey: 5-0-0

Mora: 2-0-3

Nästa match:

Modo Hockey: IF Björklöven, borta, 17 oktober

Mora: IF Troja-Ljungby, hemma, 17 oktober