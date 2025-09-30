Modo Hockey vann med 6–3 mot Troja-Ljungby

Seger för Modo Hockey med 6–3 mot Troja-Ljungby

Modo Hockeys fjärde seger på de senaste fem matcherna

Milton Gästrin avgjorde för Modo Hockey

Hemmalaget Modo Hockey segrade i Hägglunds Arena mot Troja-Ljungby i hockeyallsvenskan. 6–3 (1–0, 4–0, 1–3) slutade matchen på tisdagen.

Segern var Modo Hockeys fjärde på de senaste fem matcherna.

Vimmerby nästa för Modo Hockey

Modo Hockey tog ledningen efter 18.04, genom Milton Gästrin framspelad av Jacob Bengtsson och Adam Werner. Även i andra perioden var Modo Hockey starkast och gick från 1–0 till 5–0 genom mål av Elton Hermansson, Kyle Topping, Milton Gästrin och Sebastian Ohlsson. Efter 0.59 i tredje perioden ökade Modo Hockey på till 6–0, återigen genom Elton Hermansson.

Isak Salqvist, Max Wahlgren och Dennis Fröland reducerade förvisso, men närmare än 6–3 kom inte Troja-Ljungby. Modo Hockey tog därmed en säker seger.

Milton Gästrin och Elton Hermansson gjorde två mål och ett assist var för Modo Hockey.

Modo Hockey har tolv poäng och Troja-Ljungby har fem poäng efter fem omgångar.

Fredag 3 oktober 19.00 möter Modo Hockey Vimmerby hemma i Hägglunds Arena medan Troja-Ljungby spelar hemma mot AIK.

Modo Hockey–Troja-Ljungby 6–3 (1–0, 4–0, 1–3)

Hockeyallsvenskan, Hägglunds Arena

Första perioden: 1–0 (18.04) Milton Gästrin (Jacob Bengtsson, Adam Werner).

Andra perioden: 2–0 (24.46) Elton Hermansson (Milton Gästrin, Jesper Olofsson), 3–0 (33.32) Kyle Topping (Jacob Bengtsson, David Rundblad), 4–0 (34.04) Milton Gästrin (Hugo Hallin, Elton Hermansson), 5–0 (36.20) Sebastian Ohlsson (Jakob Norén, Oscar Pettersson).

Tredje perioden: 6–0 (40.59) Elton Hermansson, 6–1 (51.40) Isak Salqvist (Calle Ehrnberg, Giordano Finoro), 6–2 (55.34) Max Wahlgren (Dennis Fröland), 6–3 (57.45) Dennis Fröland.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Modo Hockey: 4-0-1

Troja-Ljungby: 2-1-2

Nästa match:

Modo Hockey: Vimmerby HC, hemma, 3 oktober

Troja-Ljungby: AIK, hemma, 3 oktober