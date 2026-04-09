Modo Hockey med ny seger i matchserien mot Bik Karlskoga

Med 5–3 (1–0, 1–1, 3–2) på bortaplan har Modo Hockey tagit ett greppet mot Bik Karlskoga i Hockeyallsvenskans semifinal. Modo Hockey leder nu matchserien med 3-2 och behöver bara en seger till för att ta sig till final.

Bik Karlskoga–Modo Hockey – mål för mål

Modo Hockey tog ledningen efter sex minuters spel genom Kyle Topping assisterad av Måns Carlsson och Linus Andersson.

Efter 13.51 i andra perioden slog Henrik Björklund till framspelad av Viktor Lang och Jonatan Lundgren och kvitterade för Bik Karlskoga. Modo Hockeys Emil Larsson gjorde 1–2 efter 16.33 på pass av Linus Andersson och Gerry Fitzgerald.

Modo Hockey vann också tredje perioden 2–3 och matchen slutade 3–5.

Linus Andersson gjorde ett mål för Modo Hockey och två assist.

Bik Karlskoga–Modo Hockey 3–5 (0–1, 1–1, 2–3)

Hockeyallsvenskans semifinal

Första perioden: 0–1 (6.15) Kyle Topping (Måns Carlsson, Linus Andersson).

Andra perioden: 1–1 (33.51) Henrik Björklund (Viktor Lang, Jonatan Lundgren), 1–2 (36.33) Emil Larsson (Linus Andersson, Gerry Fitzgerald).

Tredje perioden: 2–2 (41.54) Leevi Viitala (Tim Barkemo, Gustaf Franzén), 2–3 (48.49) August Berg (Emil Larsson, Tyler Kelleher), 2–4 (48.57) Linus Andersson (Milton Gästrin, Jesper Olofsson), 3–4 (51.33) Eero Teräväinen (Åke Stakkestad, Oliver Eklind), 3–5 (59.52) Sebastian Ohlsson (Oscar Pettersson, August Berg).

Ställning i serien: Bik Karlskoga–Modo Hockey 2–3

Nästa match:

11 april, 18.00, Modo Hockey–Bik Karlskoga