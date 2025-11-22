Minnesotas segerrad fortsätter efter 5–0 mot Pittsburgh

Minnesota vann med 5–0 mot Pittsburgh

Minnesotas sjätte seger på de senaste sju matcherna

Matt Boldy gjorde två mål för Minnesota

0–5 (0–3, 0–2, 0–0) blev resultatet när Pittsburgh och Minnesota möttes i PPG Paints Arena på lördagen. I och med detta har Minnesota fyra raka segrar i NHL.

Det här var fjärde gången den här säsongen som Minnesotas målvakter höll nollan.

Minnesota stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 7.47 i mitten av perioden.

Efter två minuter i andra perioden nätade Kirill Kaprizov framspelad av Jake Middleton och Mats Zuccarello och gjorde 0–4.

Efter 17.27 gjorde Matt Boldy också 0–5 på pass av Kirill Kaprizov.

I tredje perioden höll Minnesota i sin 5–0-ledning och vann.

Lagens första möte för säsongen vann Pittsburgh Penguins med 4–1.

Söndag 23 november möter Pittsburgh Seattle hemma 01.00 och Minnesota möter Winnipeg borta 22.00.

NHL, PPG Paints Arena

Första perioden: 0–1 (3.57) Matt Boldy (Brock Faber, Joel Eriksson Ek), 0–2 (9.42) Joel Eriksson Ek (Zeev Buium, Matt Boldy), 0–3 (11.44) Marcus Johansson (Jonas Brodin, Brock Faber).

Andra perioden: (Jake Middleton, Mats Zuccarello), 0–5 (37.27) Matt Boldy (Kirill Kaprizov).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Pittsburgh: 1-2-2

Minnesota: 4-1-0

