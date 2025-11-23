Minnesotas segerrad fortsätter efter 3–0 mot Winnipeg

Minnesota-seger med 3–0 mot Winnipeg

Minnesotas sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Danila Yurov avgjorde för Minnesota

Minnesota fortsätter starkt i NHL. När laget mötte Winnipeg borta i Bell MTS Place på söndagen kom ännu en seger. Laget vann med 3–0 (0–0, 2–0, 1–0). I och med detta har Minnesota fem segrar i rad.

Minnesota höll nu nollan för femte gången den här säsongen.

Winnipeg–Minnesota – mål för mål

Den första perioden slutade 0–0.

Det var först 8.23 in i andra perioden som Minnesota tog ledningen genom Danila Yurov.

Efter 18.12 i andra perioden nätade Brock Faber och gjorde 0–2.

Minnesota gjorde också 0–3 genom Kirill Kaprizov efter 6.29 i tredje perioden.

När lagen senast möttes vann Winnipeg Jets med 4–3 efter förlängning .

Torsdag 27 november spelar Winnipeg borta mot Washington 01.00 och Minnesota mot Chicago borta 02.30 i United Center.

Winnipeg–Minnesota 0–3 (0–0, 0–2, 0–1)

NHL, Bell MTS Place

Andra perioden: 0–1 (28.23) Danila Yurov, 0–2 (38.12) Brock Faber.

Tredje perioden: 0–3 (46.29) Kirill Kaprizov.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Winnipeg: 2-0-3

Minnesota: 5-0-0

Nästa match:

Winnipeg: Washington Capitals, borta, 27 november

Minnesota: Chicago Blackhawks, borta, 27 november