Minnesotas segerrad fortsätter efter 3–0 mot Winnipeg
Följ HockeySverige på
Google news
- Minnesota-seger med 3–0 mot Winnipeg
- Minnesotas sjunde seger på de senaste åtta matcherna
- Danila Yurov avgjorde för Minnesota
Minnesota fortsätter starkt i NHL. När laget mötte Winnipeg borta i Bell MTS Place på söndagen kom ännu en seger. Laget vann med 3–0 (0–0, 2–0, 1–0). I och med detta har Minnesota fem segrar i rad.
Minnesota höll nu nollan för femte gången den här säsongen.
Winnipeg–Minnesota – mål för mål
Den första perioden slutade 0–0.
Det var först 8.23 in i andra perioden som Minnesota tog ledningen genom Danila Yurov.
Efter 18.12 i andra perioden nätade Brock Faber och gjorde 0–2.
Minnesota gjorde också 0–3 genom Kirill Kaprizov efter 6.29 i tredje perioden.
När lagen senast möttes vann Winnipeg Jets med 4–3 efter förlängning .
Torsdag 27 november spelar Winnipeg borta mot Washington 01.00 och Minnesota mot Chicago borta 02.30 i United Center.
Winnipeg–Minnesota 0–3 (0–0, 0–2, 0–1)
NHL, Bell MTS Place
Andra perioden: 0–1 (28.23) Danila Yurov, 0–2 (38.12) Brock Faber.
Tredje perioden: 0–3 (46.29) Kirill Kaprizov.
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Winnipeg: 2-0-3
Minnesota: 5-0-0
Nästa match:
Winnipeg: Washington Capitals, borta, 27 november
Minnesota: Chicago Blackhawks, borta, 27 november
Den här artikeln handlar om: