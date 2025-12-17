Minnesota vann toppmötet mot Washington med 5–0

Minnesota vann med 5–0 mot Washington

Minnesotas femte seger på de senaste sex matcherna

Minnesotas Vladimir Tarasenko tvåmålsskytt

Minnesota tog en stark seger på hemmaplan när man vann mot Washington i NHL på onsdagen med 5–0 (1–0, 1–0, 3–0). En viktig seger i toppen av tabellen.

Det här var Minnesotas sjunde nolla den här säsongen.

Det här innebär att Minnesota nu har fem segrar i följd i NHL.

Vladimir Tarasenko med två mål för Minnesota

Vladimir Tarasenko gjorde 1–0 till Minnesota efter bara 2.09.

Efter 12.51 i andra perioden slog Kirill Kaprizov till och gjorde 2–0.

Minnesota fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 5–0. Målen i sista perioden gjordes av Matthew Boldy, Vladimir Tarasenko och Danila Yurov.

Lagens första möte för säsongen vann Washington med 5–1.

På fredag 19 december 01.00 spelar Minnesota borta mot Columbus och Washington hemma mot Toronto.

Minnesota–Washington 5–0 (1–0, 1–0, 3–0)

NHL, Grand Casino Arena

Första perioden: 1–0 (2.09) Vladimir Tarasenko.

Andra perioden: 2–0 (32.51) Kirill Kaprizov.

Tredje perioden: 3–0 (44.23) Vladimir Tarasenko, 4–0 (48.53) Danila Yurov, 5–0 (54.12) Matthew Boldy.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Minnesota: 5-0-0

Washington: 1-2-2

Nästa match:

Minnesota: Columbus Blue Jackets, borta, 19 december 01.00

Washington: Toronto Maple Leafs, hemma, 19 december 01.00