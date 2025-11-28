Minnesota vann toppmötet med Colorado

Minnesota-seger med 3–2 efter straffar

Minnesotas nionde seger på de senaste tio matcherna

Minnesotas Kirill Kaprizov tvåmålsskytt

Det var två topplag som möttes i NHL under fredagen när Minnesota tog emot serieledande Colorado. Minnesota vann matchen med 3–2 (0–1, 2–0, 0–1, 0–0, 1–0) efter straffar.

Tredjeplacerade Minnesota tog sin sjunde seger i rad i serien medan Colorado efter tio raka segrar nu förlorade.

Minnesota–Colorado – mål för mål

Nathan MacKinnon gav Colorado ledningen efter 14 minuter efter förarbete från Artturi Lehkonen.

Efter 13 minuter i andra perioden nätade Kirill Kaprizov på pass av Zeev Buium och Mats Zuccarello och kvitterade för Minnesota.

Kirill Kaprizov gjorde dessutom 2–1 efter 18.03 framspelad av Ryan Hartman och Jakov Trenin.

11.08 in i tredje perioden satte Gabriel Landeskog pucken på pass av Nathan MacKinnon och Cale Makar och kvitterade.

Minnesota tog ledningen efter 5.00.

Det här var Minnesotas sjätte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Colorados sjunde uddamålsförlust.

Söndag 30 november 02.00 spelar Minnesota hemma mot Buffalo. Colorado möter Montreal hemma i Ball Arena lördag 29 november 21.00.

Minnesota–Colorado 3–2 (0–1, 2–0, 0–1, 0–0, 1–0)

NHL, Xcel Energy Center

Första perioden: 0–1 (14.54) Nathan MacKinnon (Artturi Lehkonen).

Andra perioden: (Zeev Buium, Mats Zuccarello), 2–1 (38.03) Kirill Kaprizov (Ryan Hartman, Jakov Trenin).

Tredje perioden: 2–2 (51.08) Gabriel Landeskog (Nathan MacKinnon, Cale Makar).

Straffar:.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Minnesota: 5-0-0

Colorado: 4-1-0

Nästa match:

Minnesota: Buffalo Sabres, hemma, 30 november

Colorado: Montreal Canadiens, hemma, 29 november