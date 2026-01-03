Minnesota vann toppmötet borta mot Anaheim Ducks

Seger för Minnesota med 5–2 mot Anaheim Ducks

Danila Yurov tvåmålsskytt för Minnesota

Yakov Trenin avgjorde för Minnesota

Två topplag möttes i NHL under lördagen när Anaheim Ducks tog emot tredjeplacerade Minnesota. Minnesota vann matchen med 5–2 (1–0, 2–1, 2–1).

Minnesota tog därmed sjunde raka seger mot just Anaheim Ducks.

Danila Yurov tvåmålsskytt för Minnesota

Kirill Kaprizov gav Minnesota ledningen efter 5.39 efter pass från Joel Eriksson Ek och Quinn Hughes.

Minnesota utökade ledningen genom Danila Yurov efter 8.10 i andra perioden.

Anaheim Ducks reducerade dock till 1–2 genom Beckett Sennecke efter 13.46 av perioden.

Minnesota gjorde 1–3 genom Yakov Trenin efter 14.45.

Minnesota gjorde två mål i tredje perioden och gick från 1–3 till 1–5, målen av Danila Yurov och Nico Sturm, vilket avgjorde matchen.

Troy Terry reducerade förvisso men närmare än 2–5 kom inte Anaheim Ducks. Minnesota tog därmed en säker seger.

Minnesotas Quinn Hughes hade fyra assists.

Säsongens första möte lagen emellan vann Minnesota med 2–0.

Anaheim Ducks tar sig an Washington i nästa match borta tisdag 6 januari 01.00. Minnesota möter Los Angeles borta söndag 4 januari 03.00.

Anaheim Ducks–Minnesota 2–5 (0–1, 1–2, 1–2)

NHL, Honda Center

Första perioden: 0–1 (5.39) Kirill Kaprizov (Joel Eriksson Ek, Quinn Hughes).

Andra perioden: 0–2 (28.10) Danila Yurov (Yakov Trenin, Quinn Hughes), 1–2 (33.46) Beckett Sennecke (Mason Mctavish), 1–3 (34.45) Yakov Trenin (Quinn Hughes, Joel Eriksson Ek).

Tredje perioden: 1–4 (43.21) Danila Yurov (Quinn Hughes, Kirill Kaprizov), 1–5 (55.02) Nico Sturm (Marcus Foligno, Jonas Brodin), 2–5 (57.27) Troy Terry (Mikael Granlund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Anaheim Ducks: 0-1-4

Minnesota: 3-2-0

Nästa match:

Anaheim Ducks: Washington Capitals, borta, 6 januari 01.00

Minnesota: Los Angeles Kings, borta, 4 januari 03.00