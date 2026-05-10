Minnesota vann – reducerar matchserien mot Colorado
- Minnesota segrade – 5–1 mot Colorado
- Quinn Hughes matchvinnare för Minnesota
- Nathan MacKinnon ende målskytt för Colorado
Det blev seger för Minnesota hemma mot Colorado. Matchen slutade 5–1 (2–0, 2–1, 1–0). Därmed har Minnesota reducerat serien i Stanley Cup-kvartsfinal herr, som Colorado leder med 2-1 i matcher.
Colorado nästa för Minnesota
Minnesota tog ledningen efter 15.11 genom Kirill Kaprizov på pass av Brock Faber och Quinn Hughes. Laget gjorde 2–0 efter 16.44 genom Quinn Hughes på passning från Mats Zuccarello och Kirill Kaprizov.
Minnesota ökade ledningen till 3–0 genom Ryan Hartman efter 4.23 i andra perioden.
Colorado reducerade dock till 3–1 genom Nathan MacKinnon efter 13.11 av perioden.
Efter 13.31 ökade Minnesota på till 4–1 genom Brock Faber.
Matt Boldy stod för målet när Minnesota punkterade matchen med ett 5–1-mål med fyra sekunder kvar att spela.
Kirill Kaprizov gjorde ett mål för Minnesota och spelade dessutom fram till två mål.
Nästa match spelas på tisdag 03.00.
Minnesota–Colorado 5–1 (2–0, 2–1, 1–0)
Stanley Cup-kvartsfinal herr
Första perioden: 1–0 (15.11) Kirill Kaprizov (Brock Faber, Quinn Hughes), 2–0 (16.44) Quinn Hughes (Mats Zuccarello, Kirill Kaprizov).
Andra perioden: 3–0 (24.23) Ryan Hartman (Mats Zuccarello, Kirill Kaprizov), 3–1 (33.11) Nathan MacKinnon (Gabriel Landeskog, Nazem Kadri), 4–1 (33.31) Brock Faber (Vladimir Tarasenko, Michael Mccarron).
Tredje perioden: 5–1 (59.56) Matt Boldy.
Utvisningar, Minnesota: 4×2 min. Colorado: 4×2 min.
Ställning i serien: Minnesota–Colorado 1–2 (bäst av 7)
Nästa match:
12 maj, 03.00, Minnesota–Colorado
