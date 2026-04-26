Minnesota vann efter drama – kvitterade matchserien mot Dallas

Minnesota-seger med 3–2 efter förlängning

Matt Boldy avgjorde för Minnesota

Lagen möts igen 29 april

Minnesota vann på hemmaplan med 3–2 (1–1, 0–1, 1–0, 1–0) efter förlängning mot Dallas i konferenskvartsfinalen i Stanley Cup. Därmed står det nu 2-2 i matchserien.

Matt Boldy stod för Minnesotas avgörande mål med bara 29 sekunder kvar av förlängningen.

Minnesota–Dallas – mål för mål

Jason Robertson gjorde 1–0 till gästande Dallas efter 5.35 efter förarbete från Matt Duchene och Mikko Rantanen. Efter 13.52 kvitterade Minnesota när Brock Faber hittade rätt på passning från Kirill Kaprizov och Ryan Hartman.

Efter 19.25 i andra perioden slog Miro Heiskanen till på pass av Matt Duchene och Mikko Rantanen och gav Dallas ledningen.

14.40 in i tredje perioden slog Marcus Foligno till framspelad av Nico Sturm och Brock Faber och kvitterade.

Matchvinnare för hemmalaget blev Matt Boldy som satte det avgörande målet för Minnesota 19.31 in i förlängningen, framspelad av Jared Spurgeon och Kirill Kaprizov.

Nästa match spelas på onsdag 02.00.

Minnesota–Dallas 3–2 (1–1, 0–1, 1–0, 1–0)

Konferenskvartsfinalen i Stanley Cup, Grand Casino Arena

Första perioden: 0–1 (5.35) Jason Robertson (Matt Duchene, Mikko Rantanen), 1–1 (13.52) Brock Faber (Kirill Kaprizov, Ryan Hartman).

Andra perioden: 1–2 (39.25) Miro Heiskanen (Matt Duchene, Mikko Rantanen).

Tredje perioden: 2–2 (54.40) Marcus Foligno (Nico Sturm, Brock Faber).

Förlängning: 3–2 (79.31) Matt Boldy (Jared Spurgeon, Kirill Kaprizov).

Utvisningar, Minnesota: 2×2 min. Dallas: 4×2 min.

Ställning i serien: Minnesota–Dallas 2–2 (bäst av 7)

Nästa match:

29 april, 02.00, Dallas–Minnesota