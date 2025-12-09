Minnesota vann efter avgörande i tredje perioden mot Seattle

Seger för Minnesota med 4–1 mot Seattle

Marcus Johansson avgjorde för Minnesota

Sjätte raka förlusten för Seattle

Det blev seger för Minnesota borta mot Seattle i NHL. Efter två perioder var matchen oavgjord, men sen gjorde Kirill Kaprizov 1–3 och två minuter senare Vladimir Tarasenko 1–4. Matchen slutade 1–4 (0–0, 1–1, 0–3).

I och med detta har Seattle sex förluster i rad.

Dallas nästa för Minnesota

Första perioden blev mållös.

Det var först 1.18 in i andra perioden som Minnesota tog ledningen genom Joel Eriksson Ek.

Efter 6.48 i andra perioden slog Jordan Eberle till på pass av Chandler Stephenson och Jared Mccann och kvitterade för Seattle.

I tredje perioden var det Minnesota som var starkast och gick från 1–1 till 1–4 genom mål av Marcus Johansson, Kirill Kaprizov och Vladimir Tarasenko.

Joel Eriksson Ek gjorde ett mål för Minnesota och två assist.

Det här betyder att Seattle ligger på sjunde plats i Pacific division och Minnesota är på tredje plats i Central division.

Torsdag 11 december 04.00 spelar Seattle hemma mot Los Angeles. Minnesota möter Dallas hemma i Xcel Energy Center fredag 12 december 02.00.

Seattle–Minnesota 1–4 (0–0, 1–1, 0–3)

NHL, Climate Pledge Arena

Andra perioden: 0–1 (21.18) Joel Eriksson Ek, 1–1 (26.48) Jordan Eberle (Chandler Stephenson, Jared Mccann).

Tredje perioden: 1–2 (48.12) Marcus Johansson (Joel Eriksson Ek), 1–3 (58.45) Kirill Kaprizov (Nico Sturm), (Joel Eriksson Ek).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Seattle: 0-0-5

Minnesota: 2-1-2

Nästa match:

Seattle: Los Angeles Kings, hemma, 11 december

Minnesota: Dallas Stars, hemma, 12 december