Minnesota segrade i toppmötet mot Boston

Minnesota-seger med 6–2 mot Boston

Minnesotas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Minnesotas Kirill Kaprizov tvåmålsskytt

Det var toppmatch i NHL under måndagen när Minnesota tog emot tredjeplacerade Boston. Minnesota vann matchen med 6–2 (1–0, 2–0, 3–2).

Tredjeplacerade Minnesota tog sin fjärde seger i rad i serien medan Boston efter fyra raka segrar nu förlorade.

Ryan Hartman bakom Minnesotas seger

Jared Spurgeon gjorde 1–0 till Minnesota efter tio minuters spel efter förarbete från Brock Faber och Marcus Johansson.

Efter 8.49 i andra perioden nätade Kirill Kaprizov och gjorde 2–0.

Ryan Hartman gjorde dessutom 3–0 efter 12.57 på pass av Brock Faber.

Minnesota startade också tredje perioden starkast. Laget gick upp till en 5–0-ledning. Men Boston svarade och gjorde 5–1.

Därefter var det dock Minnesota som avgjorde. Laget gjorde 6–1 med sex minuter kvar att spela genom Kirill Kaprizov på pass av Ryan Hartman och Daemon Hunt. Boston hann få in en reducering till och slutresultatet blev 6–2.

Minnesotas Kirill Kaprizov stod för två mål och ett assist och Ryan Hartman gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Boston stannar därmed kvar på tredje plats.

Den 28 mars tar lagen sig an varandra igen, då i TD Garden.

Minnesota tar sig an Washington i nästa match hemma onsdag 17 december 02.00. Boston möter samma dag 01.00 Utah Mammoth hemma.

Minnesota–Boston 6–2 (1–0, 2–0, 3–2)

NHL, Xcel Energy Center

Första perioden: 1–0 (10.16) Jared Spurgeon (Brock Faber, Marcus Johansson).

Andra perioden: 2–0 (28.49) Kirill Kaprizov, 3–0 (32.57) Ryan Hartman (Brock Faber).

Tredje perioden: 4–0 (40.55) Quinn Hughes (Ryan Hartman, Nicolas Aube-Kubel), 5–0 (48.07) Matt Boldy (Kirill Kaprizov), 5–1 (50.58) Alex Steeves (Fraser Minten, Michael Eyssimont), 6–1 (54.55) Kirill Kaprizov (Ryan Hartman, Daemon Hunt), 6–2 (59.59) Andrew Peeke (Sean Kuraly, Tanner Jeannot).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Minnesota: 4-0-1

Boston: 4-0-1

Nästa match:

Minnesota: Washington Capitals, hemma, 17 december 02.00

Boston: Utah Mammoth, hemma, 17 december 01.00