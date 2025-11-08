Minnesota besegrade NY Islanders med 5–2

Minnesota vann med 5–2 mot NY Islanders

Brock Faber matchvinnare för Minnesota

Andra förlusten i följd för NY Islanders

Minnesota vann mötet med NY Islanders borta med 5–2 (2–0, 2–2, 1–0) på lördagen i NHL.

NY Islanders–Minnesota – mål för mål

Minnesota tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2 inom loppet av bara fem minuter. NY Islanders reducerade dock till 1–2 genom Emil Heineman tidigt i andra perioden av perioden.

Minnesota gjorde dock två snabba mål och gick från 1–2 till 1–4, målen av Brock Faber och Marco Rossi.

NY Islanders gjorde 2–4 genom Jean-Gabriel Pageau med 1.09 kvar att spela av perioden. 8.36 in i tredje perioden nätade Minnesotas Kirill Kaprizov på pass av Mats Zuccarello och ökade ledningen.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 11 januari i Xcel Energy Center.

Nästa motstånd för NY Islanders är NY Rangers. Lagen möts söndag 9 november 01.00 i Madison Square Garden. Minnesota tar sig an Calgary hemma måndag 10 november 02.00.

NY Islanders–Minnesota 2–5 (0–2, 2–2, 0–1)

NHL, UBS Arena

Första perioden: 0–1 (7.32) Vincent Hinostroza (Jonas Brodin, Marcus Johansson), 0–2 (12.46) Danila Jurov (Jakov Trenin, Marcus Foligno).

Andra perioden: 1–2 (24.38) Emil Heineman (Bo Horvat, Mathew Barzal), (Kirill Kaprizov, Daemon Hunt), 2–4 (38.51) Jean-Gabriel Pageau (Anders Lee, Ryan Pulock).

Tredje perioden: 2–5 (48.36) Kirill Kaprizov (Mats Zuccarello).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

NY Islanders: 2-1-2

Minnesota: 3-0-2

Nästa match:

NY Islanders: New York Rangers, borta, 9 november

Minnesota: Calgary Flames, hemma, 10 november