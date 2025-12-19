Minnesota avgjorde i slutperioden mot Columbus

Seger för Minnesota med 5–2 mot Columbus

Minnesotas sjätte seger på de senaste sju matcherna

Joel Eriksson Ek avgjorde för Minnesota

Minnesota vann borta i Nationwide Arena mot Columbus i NHL. Matchen var lika in i tredje perioden men sen gjorde Kirill Kaprizov 2–4 och 38 sekunder senare Matthew Boldy 2–5. Matchen slutade 2–5 (1–0, 1–2, 0–3).

Det här innebär att Minnesota nu har sex segrar i följd i NHL.

Columbus–Minnesota – mål för mål

Zach Werenski gav Columbus ledningen efter 15 minuter med assist av Charlie Coyle och Cole Sillinger.

Ryan Hartman och Vladimir Tarasenko låg sen bakom vändningen till 1–2 för Minnesota.

Columbus kvitterade till 2–2 genom Zach Werenski i andra perioden.

Minnesota spelade bra i tredje perioden och gick från 2–2 till 2–5 genom mål av Joel Eriksson Ek, Kirill Kaprizov och Matthew Boldy och avgjorde matchen.

Matthew Boldy och Kirill Kaprizov gjorde båda ett mål och två assist för Minnesota.

Lagens första möte för säsongen vann Columbus med 7–4.

Söndag 21 december 04.00 spelar Columbus borta mot Anaheim Ducks. Minnesota möter Edmonton hemma i Grand Casino Arena lördag 20 december 21.00.

Columbus–Minnesota 2–5 (1–0, 1–2, 0–3)

NHL, Nationwide Arena

Första perioden: 1–0 (15.20) Zach Werenski (Charlie Coyle, Cole Sillinger).

Andra perioden: 1–1 (33.30) Ryan Hartman (Kirill Kaprizov, Brock Faber), 1–2 (36.15) Vladimir Tarasenko (Yakov Trenin, Danila Yurov), 2–2 (37.39) Zach Werenski.

Tredje perioden: 2–3 (51.50) Joel Eriksson Ek (Yakov Trenin, Matthew Boldy), 2–4 (58.08) Kirill Kaprizov (Matthew Boldy, Joel Eriksson Ek), 2–5 (58.46) Matthew Boldy (Kirill Kaprizov).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Columbus: 1-0-4

Minnesota: 5-0-0

Nästa match:

Columbus: Anaheim Ducks, borta, 21 december 04.00

Minnesota: Edmonton Oilers, hemma, 20 december 21.00