Martin Necas tvåmålsskytt när Colorado vann mot Los Angeles

Seger för Colorado med 4–1 mot Los Angeles

Martin Necas gjorde två mål för Colorado

Sam Malinski avgjorde för Colorado

Det blev Colorado som vann matchen borta mot Los Angeles i NHL på onsdagen. 1–4 (0–0, 0–3, 1–1) slutade matchen.

Martin Necas tvåmålsskytt för Colorado

Första perioden blev mållös. Colorado stod för tre raka mål i andra perioden när laget gick upp till till 0–3. Colorado ökade ledningen till 0–4, på nytt genom Martin Necas efter 10.54 i tredje perioden.

Kevin Fiala reducerade förvisso, men närmare än 1–4 kom inte Los Angeles. Colorado tog därmed en stabil seger.

Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för Los Angeles med 5–4.

I nästa omgång har Los Angeles Vegas borta i T-Mobile Arena, torsdag 9 oktober 04.00. Colorado spelar hemma mot Utah fredag 10 oktober 03.00.

Los Angeles–Colorado 1–4 (0–0, 0–3, 1–1)

NHL, Crypto.com Arena

Andra perioden: 0–1 (20.50) Martin Necas (Nathan Mackinnon, Artturi Lehkonen), 0–2 (27.25) Sam Malinski, 0–3 (34.35) Artturi Lehkonen (Cale Makar, Nathan Mackinnon).

Tredje perioden: 0–4 (50.54) Martin Necas (Cale Makar, Brock Nelson), 1–4 (55.25) Kevin Fiala (Adrian Kempe, Anze Kopitar).

Nästa match:

Los Angeles: Vegas Golden Knights, borta, 9 oktober

Colorado: Utah Hockey Club, hemma, 10 oktober