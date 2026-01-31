Mariestads segerrad fortsätter efter 5–3 mot Mörrums GoIS U20

Seger för Mariestad med 5–3 mot Mörrums GoIS U20

Mariestads nionde seger på de senaste tio matcherna

Alfred Ahlgren tvåmålsskytt för Mariestad

Segertåget fortsätter för Mariestad. Mot Mörrums GoIS U20 på bortaplan i Jössarinken på lördagen blev det seger igen. Laget vann med 5–3 (1–1, 2–1, 2–1) och har nu sju segrar i rad i U20 juniorettan syd herr.

Melwin Nordberg gjorde matchvinnande målet

Mörrums GoIS U20 tog ledningen efter 4.11 genom Sigge Grindhage efter förarbete från Theo Löfström och Hampus Eriksson. Mariestad kvitterade till 1–1 efter 14.32 när Alfred Ahlgren slog till på passning från Helmer Wallqvist.

Mörrums GoIS U20 gjorde 2–1 genom Jonathan Thörn efter 1.34 i andra perioden.

Helmer Wallqvist och Thure Ahl låg sen bakom vändningen till 2–3 för Mariestad.

Mariestad utökade ledningen genom Melwin Nordberg efter 14.00 i tredje perioden och kom allt närmare segern.

Mörrums GoIS U20 reducerade dock till 3–4 genom Sebastian Erkenbölling med 4.36 kvar att spela av perioden.

Mariestad kunde dock avgöra till 3–5 med tre sekunder kvar av matchen genom Alfred Ahlgren.

Alfred Ahlgren gjorde två mål för Mariestad och ett assist och Helmer Wallqvist stod för tre poäng, varav ett mål.

Säsongens första möte lagen emellan vann Mariestad med 8–2.

Onsdag 4 februari 19.30 spelar Mörrums GoIS U20 borta mot Mölndal Hockey U20. Mariestad möter Alvesta hemma i Mariehus Arena tisdag 3 februari 19.00.

Mörrums GoIS U20–Mariestad 3–5 (1–1, 1–2, 1–2)

U20 juniorettan syd herr, Jössarinken

Första perioden: 1–0 (4.11) Sigge Grindhage (Theo Löfström, Hampus Eriksson), 1–1 (14.32) Alfred Ahlgren (Helmer Wallqvist).

Andra perioden: 2–1 (21.34) Jonathan Thörn (Robin Eskelinen, Oskar Hammarstedt), 2–2 (31.32) Helmer Wallqvist (Amandus Alt Almqvist, Alfred Ahlgren), 2–3 (39.48) Thure Ahl (Leo Wallin).

Tredje perioden: 2–4 (54.00) Melwin Nordberg (Leo Wallin), 3–4 (55.24) Sebastian Erkenbölling (Simon Högardh, Lucas Johansson Blomgren), 3–5 (59.57) Alfred Ahlgren (Helmer Wallqvist).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mörrums GoIS U20: 2-1-2

Mariestad: 5-0-0

Nästa match:

Mörrums GoIS U20: IF Mölndal Hockey, borta, 4 februari 19.30

Mariestad: Alvesta SK, hemma, 3 februari 19.00