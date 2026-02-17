Mariestad vann – klart för avancemang

Mariestad segrade – 3–1 mot Mölndal Hockey U20

Mariestads nionde seger på de senaste tio matcherna

Leo Wallin matchvinnare för Mariestad

Matchen mot Mölndal Hockey U20 på hemmaplan i U20 juniorettan syd herr slutade 3–1 (1–1, 0–0, 2–0). Det gör att Mariestad är klart för avancemang efter att ha vunnit serien.

– Satt hårt inne, grabbarna krigade och hade tålamod hela vägen in. Väl värda, kommenterade Mariestads tränare Douglas Lögdal.

Mariestad vann därmed för sjätte matchen i rad mot just Mölndal Hockey U20.

Vinsten mot Mölndal Hockey U20 innebär att Mariestad har sex segrar i rad på hemmaplan.

Mariestad–Mölndal Hockey U20 – mål för mål

Benjamin Eriksson gjorde 1–0 till gästerna Mölndal Hockey U20 efter fem minuters spel efter förarbete från Hugo Berg. Mariestad kvitterade till 1–1 efter 17.06 när Anton Persson fick träff assisterad av Leo Wallin.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

12.55 in i tredje perioden fick Leo Wallin utdelning på pass av Viggo Eklund och Joel Cruus och gav laget ledningen. Efter 16.43 nätade Helmer Wallqvist framspelad av Ville Gustafsson och ökade ledningen för Mariestad. Wallqvist fullbordade därmed lagets vändning.

Med en omgång kvar är Mariestad klara seriesegrare medan Mölndal Hockey U20 är på sjätte plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Mariestad med 12–2.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 21 februari. Då möter Mariestad Vita Hästen J20 i Himmelstalundshallen 13.50. Mölndal Hockey U20 tar sig an Alvesta borta 15.30.

Mariestad–Mölndal Hockey U20 3–1 (1–1, 0–0, 2–0)

U20 juniorettan syd herr, Mariehus Arena

Första perioden: 0–1 (5.04) Benjamin Eriksson (Hugo Berg), 1–1 (17.06) Anton Persson (Leo Wallin).

Tredje perioden: 2–1 (52.55) Leo Wallin (Viggo Eklund, Joel Cruus), 3–1 (56.43) Helmer Wallqvist (Ville Gustafsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mariestad: 4-0-1

Mölndal Hockey U20: 2-0-3

Nästa match:

Mariestad: HC Vita Hästen, borta, 21 februari 13.50

Mölndal Hockey U20: Alvesta SK, borta, 21 februari 15.30