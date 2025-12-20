Malmö föll och stannade på sex raka segrar

Seger för Luleå med 6–4 mot Malmö

Anton Levtchi avgjorde för Luleå

Andra raka segern för Luleå

Malmö har spelat bra i SHL senaste tiden. Inför matchen hemma mot Luleå hade laget tagit sex raka segrar. Men på lördagen tog det stopp, när matchen i Malmö Arena slutade 4–6 (0–3, 2–1, 2–2). Det var första förlusten sedan den 22 november för Malmö.

Malmö–Luleå – mål för mål

Luleå stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 9.11 i mitten av perioden.

Luleå ökade ledningen till 0–4 genom Pontus Andreasson efter 7.50 i andra perioden.

Malmö reducerade dock till både 1–4 och 2–4 genom Carl Persson och Fredrik Händemark i andra perioden.

Efter 5.27 i tredje perioden ökade Luleå på till 2–5 genom Anton Levtchi.

Malmö gjorde både 3–5 och 4–5 genom Linus Öberg och Axel Sundberg i tredje perioden.

Luleå kunde dock avgöra till 4–6 med 1.45 kvar av matchen genom Brian O’Neill.

Malmö tar sig an Växjö i nästa match borta fredag 26 december 15.15. Luleå möter samma dag 18.00 Skellefteå AIK hemma.

Malmö–Luleå 4–6 (0–3, 2–1, 2–2)

SHL, Malmö Arena

Första perioden: 0–1 (6.33) Erik Gustafsson (Frederic Allard), 0–2 (8.52) Ben Tardif (Brendan Shinnimin), 0–3 (15.44) Frederic Allard (Mathias Brome).

Andra perioden: 0–4 (27.50) Pontus Andreasson (Isac Hedqvist, Jesper Sellgren), 1–4 (30.58) Carl Persson (Janne Kuokkanen, Lauri Pajuniemi), 2–4 (34.44) Fredrik Händemark (Robin Salo, Lauri Pajuniemi).

Tredje perioden: 2–5 (45.27) Anton Levtchi (Jesper Sellgren, Markus Nurmi), 3–5 (48.12) Linus Öberg (Thomas Berg Paulsen, Robin Hanzl), 4–5 (49.41) Axel Sundberg (Janne Kuokkanen, Marek Langhamer), 4–6 (58.15) Brian O’Neill.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Malmö: 4-0-1

Luleå: 2-0-3

Nästa match:

Malmö: Växjö Lakers HC, borta, 26 december 15.15

Luleå: Skellefteå AIK, hemma, 26 december 18.00