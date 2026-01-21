Målfest när Strömsbro krossade Sollentuna på hemmaplan

Seger för Strömsbro med 8–2 mot Sollentuna

Strömsbros Joel Holmli tvåmålsskytt

Strömsbros tolfte seger för säsongen

Strömsbro hade inga problem hemma mot Sollentuna i hockeyettan norra och vann med utklassningssiffrorna 8–2 (2–0, 3–1, 3–1).

Adam Dahlström gav Strömsbro ledningen efter fyra minuter efter förarbete från Emil Lindgren och William Bengtsson. Laget ökade ledningen till 2–0 snabbt. Efter 4.43 slog Oskar Klaar till efter förarbete av Olle Hellström och William Bengtsson.

Sollentuna reducerade dock till 2–1 genom Martin Brovall efter 7.03 av perioden.

Strömsbro stod därefter för tre raka mål i andra perioden när laget gick från 2–1 till 5–1 på bara 7.49.

11.49 in i tredje perioden nätade Strömsbros Emil Lindgren och ökade ledningen. 14.21 in i perioden fick Lukas Paulsson utdelning på pass av Oskar Ståhl och Lucas Eriksson och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Sollentuna. Strömsbro ökade ledningen till 7–2 med 1.06 kvar att spela på nytt genom Joel Holmli framspelad av Mikael Hansson. Fabian Fahlstedt stod för målet när Strömsbro punkterade matchen med ett 8–2-mål med 45 sekunder kvar att spela med assist av Mikael Hansson och Joel Holmli. 8–2-målet blev matchens sista.

Joel Holmli gjorde två mål för Strömsbro och två målgivande passningar, Mikael Hansson hade tre assists och William Bengtsson hade tre assists.

Det här betyder att Strömsbro är kvar på sjunde plats och Sollentuna stannar på 13:e plats, i serien.

I nästa match möter Strömsbro Kiruna hemma på fredag 23 januari 19.00. Sollentuna möter Surahammar onsdag 28 januari 19.00 hemma.

Strömsbro–Sollentuna 8–2 (2–0, 3–1, 3–1)

Hockeyettan norra, Testebo Arena

Första perioden: 1–0 (4.09) Adam Dahlström (Emil Lindgren, William Bengtsson), 2–0 (4.43) Oskar Klaar (Olle Hellström, William Bengtsson).

Andra perioden: 2–1 (27.03) Martin Brovall (Lukas Paulsson), 3–1 (30.15) Joel Holmli (Abbe Broberg, Mikael Hansson), 4–1 (37.31) Alieu Moldal Bah (William Bengtsson, Braylon Shmyr), 5–1 (38.04) Olle Hellström (Joel Holmli, Adam Dahlström).

Tredje perioden: 6–1 (51.49) Emil Lindgren, 6–2 (54.21) Lukas Paulsson (Oskar Ståhl, Lucas Eriksson), 7–2 (58.54) Joel Holmli (Mikael Hansson), 8–2 (59.15) Fabian Fahlstedt (Mikael Hansson, Joel Holmli).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Strömsbro: 2-0-3

Sollentuna: 2-1-2

Nästa match:

Strömsbro: Kiruna IF, hemma, 23 januari 19.00

Sollentuna: Surahammars IF, hemma, 28 januari 19.00