Målfest när Philadelphia krossade Winnipeg borta

Philadelphia vann på bortaplan mot Winnipeg i NHL med hela 7–1 (3–1, 2–0, 2–0).

En skön revansch från senast lagen möttes, då Winnipeg vann med 2–5.

Segern var Philadelphias fjärde på de senaste fem matcherna.

Philadelphia tog ledningen i början av första perioden genom Porter Martone.

Winnipeg kvitterade till 1–1 genom Haydn Fleury efter 6.57.

Philadelphia gjorde dock två snabba mål i första perioden och gick från 1–1 till 1–3, målen av Matvej Mitjkov och Sean Couturier.

Efter 11.41 i andra perioden slog Travis Sanheim till på pass av Rasmus Ristolainen och Sean Couturier och gjorde 1–4. Noah Cates gjorde dessutom 1–5 efter 19.28 framspelad av Christian Dvorak och Rasmus Ristolainen.

6.23 in i tredje perioden satte Sean Couturier pucken på nytt och ökade ledningen. Efter 13.32 slog Nick Seeler till framspelad av Noah Cates och Matvej Mitjkov och ökade ledningen för Philadelphia. 1–7-målet blev matchens sista.

Philadelphias Noah Cates stod för tre poäng, varav ett mål och Sean Couturier gjorde två mål och ett assist.

Winnipeg–Philadelphia 1–7 (1–3, 0–2, 0–2)

NHL, Canada Life Centre

Första perioden: 0–1 (1.17) Porter Martone (Travis Konecny), 1–1 (6.57) Haydn Fleury (Cole Koepke, Jonathan Toews), 1–2 (8.24) Matvej Mitjkov (Noah Cates, Denver Barkey), 1–3 (8.49) Sean Couturier.

Andra perioden: 1–4 (31.41) Travis Sanheim (Rasmus Ristolainen, Sean Couturier), 1–5 (39.28) Noah Cates (Christian Dvorak, Rasmus Ristolainen).

Tredje perioden: 1–6 (46.23) Sean Couturier, 1–7 (53.32) Nick Seeler (Noah Cates, Matvej Mitjkov).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Winnipeg: 3-0-2

Philadelphia: 4-0-1

Nästa match:

Winnipeg: Vegas Golden Knights, borta, 14 april 04.00

Philadelphia: Carolina Hurricanes, hemma, 14 april 01.00