Målfest när Halmstad J18 krossade KRIF Hockey J18 i Soft Center Arena

Halmstad J18 vann med 9–3 mot KRIF Hockey J18

Halmstad J18:s sjätte seger på de senaste sju matcherna

Halmstad J18:s Matheo Rix femmålsskytt

Halmstad J18 hade inga problem med KRIF Hockey J18 i U18 division 1 syd C vår och vann borta med utklassningssiffrorna 9–3 (3–0, 2–2, 4–1).

Riktigt bra var Matheo Rix, som stod för hela fem mål för Halmstad J18.

Därmed har Halmstad J18 vunnit fyra matcher i rad i U18 division 1 syd C vår.

Matheo Rix med fem mål för Halmstad J18

Halmstad J18 var starkast i första perioden. Laget vann perioden klart med 3–0.

Andra perioden slutade 2–2 och ställningen efter två perioder var 2–5.

Halmstad J18 tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 3.54 genom Matheo Rix och gick upp till 2–7 innan KRIF Hockey J18 svarade.

3–9 blev det till slut för Halmstad J18.

Lagen spelar mot varandra igen den 19 februari i Halmstad Arena.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 15 februari. Då möter KRIF Hockey J18 Alvesta i Virdavallens Ishall 15.45. Halmstad J18 tar sig an Jonstorp hemma 14.00.

KRIF Hockey J18–Halmstad J18 3–9 (0–3, 2–2, 1–4)

U18 division 1 syd C vår, Soft Center Arena

Första perioden: 0–1 (3.27) Matheo Rix (Abbe Nilsson, Lucas Nordvall), 0–2 (10.14) Matheo Rix (Tage Jonasson, Lucas Nordvall), 0–3 (15.54) Leo Nilsson (Sigge Boysen, Artur Bergkvist).

Andra perioden: 0–4 (23.44) Matheo Rix (Mille Svensson, Tage Jonasson), 1–4 (25.44) Edvin Alija (Theo Elmkvist), 1–5 (34.16) Matheo Rix (Artur Bergkvist, Mille Svensson), 2–5 (38.51) Valle Abramsson (Isak Hansson, Alvin Mattsson).

Tredje perioden: 2–6 (43.54) Matheo Rix (Abbe Nilsson), 2–7 (51.49) Hjalmar Olsson (Tage Jonasson, Artur Bergkvist), 3–7 (52.33) Edvin Alija, 3–8 (53.57) Gustav Högardh (Mille Svensson, Matheo Rix), 3–9 (56.16) Mille Svensson (Noel Persson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

KRIF Hockey J18: 1-1-3

Halmstad J18: 4-0-1

Nästa match:

KRIF Hockey J18: Alvesta SK, borta, 15 februari 15.45

Halmstad J18: Jonstorps IF IshF, hemma, 15 februari 14.00