Målfest när Halmstad J18 krossade IF Lejonet U18 på bortaplan

Nionde segern för Halmstad J18

Halmstad J18 hade inga problem borta mot IF Lejonet U18 i U18 division 1 syd C vår och vann med utklassningssiffrorna 10–0 (2–0, 6–0, 2–0).

Därmed har Halmstad J18 vunnit nio matcher i rad i U18 division 1 syd C vår.

Matheo Rix gjorde tre mål för Halmstad J18

Casper Bergström gjorde 1–0 till gästande Halmstad J18 efter 13.54 efter pass från Hampus Rastius och Matheo Rix. Halmstad J18 gjorde 0–2 när Alvin Gäck fick träff på pass av Casper Bergström och Matheo Rix efter 17.10.

Även i andra perioden var Halmstad J18 starkast och gick från 0–2 till 0–8 genom mål av Artur Bergkvist, Zack Bliss, Olle Bergström, Matheo Rix, Melwin Britz och Casper Bergström.

10.21 in i tredje perioden nätade Halmstad J18:s Matheo Rix återigen på pass av Mille Svensson och Casper Bergström och ökade ledningen. Matheo Rix gjorde också 0–10 efter förarbete från Casper Bergström efter 15.32. 0–10-målet blev matchens sista.

Halmstad J18:s Casper Bergström stod för sex poäng, varav två mål, Matheo Rix gjorde tre mål och spelade fram till två mål och Mille Svensson hade tre assists.

IF Lejonet U18 har en vinst och fyra förluster och 10–32 i målskillnad på de senaste fem matcherna.

Med två omgångar kvar är IF Lejonet U18 sist i serien medan Halmstad J18 är på andra plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Halmstad med 6–1.

Nästa motstånd för Halmstad J18 är Alvesta. Lagen möts torsdag 5 mars 19.00 i Virdavallens Ishall.

IF Lejonet U18–Halmstad J18 0–10 (0–2, 0–6, 0–2)

U18 division 1 syd C vår, Landskrona Ishall B

Första perioden: 0–1 (13.54) Casper Bergström (Hampus Rastius, Matheo Rix), 0–2 (17.10) Alvin Gäck (Casper Bergström, Matheo Rix).

Andra perioden: 0–3 (21.43) Artur Bergkvist (Melwin Britz, Abbe Nilsson), 0–4 (26.21) Zack Bliss (Filip Norlén, Hjalmar Rydh), 0–5 (27.01) Olle Bergström (Lucas Nordvall, Mille Svensson), 0–6 (27.31) Matheo Rix (Casper Bergström), 0–7 (31.51) Melwin Britz (Artur Bergkvist), 0–8 (35.00) Casper Bergström (Abbe Nilsson, Mille Svensson).

Tredje perioden: 0–9 (50.21) Matheo Rix (Mille Svensson, Casper Bergström), 0–10 (55.32) Matheo Rix (Casper Bergström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

IF Lejonet U18: 1-0-4

Halmstad J18: 5-0-0

Nästa match:

Halmstad J18: Alvesta SK, borta, 5 mars 19.00