Målfest när Boro/Vetlanda krossade Lenhovda på bortaplan

Boro/Vetlanda vann med 17–2 mot Lenhovda

Boro/Vetlandas sjätte seger på de senaste sju matcherna

Seth Ståhlgren Uebel fyramålsskytt för Boro/Vetlanda

Boro/Vetlanda hade inga problem borta mot Lenhovda i U20 division 1 D syd herr och vann med utklassningssiffrorna 17–2 (4–0, 11–1, 2–1).

Boro/Vetlandas Seth Ståhlgren Uebel var matchens utropstecken och stod för hela fyra mål.

Segern var Boro/Vetlandas sjätte på de senaste sju matcherna.

Boro/Vetlanda var starkast i första perioden som laget vann klart med 4–0.

Boro/Vetlanda hade övertaget i andra perioden. Laget gjorde 0–5 efter 1.55 genom Måns Hessel och gick upp till 0–13 innan Lenhovda svarade.

Innan perioden var över hade Boro/Vetlanda ryckt åt sig ledningen med 15–1. Boro/Vetlanda vann också tredje perioden 1–2 och matchen med hela 17–2.

Lenhovda stannar därmed på nionde och sista plats och Boro/Vetlanda på fjärde plats, i tabellen.

När lagen möttes senast vann Boro Vetlanda HC med 13–0.

I nästa match möter Lenhovda Alvesta borta och Boro/Vetlanda möter Nybro hemma. Båda matcherna spelas lördag 8 november 14.00.

Lenhovda–Boro/Vetlanda 2–17 (0–4, 1–11, 1–2)

U20 division 1 D syd herr, Elitfönster Arena

Första perioden: 0–1 (5.03) Seth Ståhlgren Uebel (Oskar Lindblad, Felix Hansen), 0–2 (5.09) Hugo Sollin (Alvin Lagerqvist), 0–3 (11.02) Seth Ståhlgren Uebel (Hampus Arvsäter, Tintin Johansson), 0–4 (19.00) Albert Dahlberg Hylén (Hampus Arvsäter, Wille Krafft-Hernegård).

Andra perioden: 0–5 (21.55) Måns Hessel (Seth Ståhlgren Uebel), 0–6 (25.07) Hugo Borg (Hugo Petersson, Axel Petersson), 0–7 (25.56) Oskar Lindblad (Seth Ståhlgren Uebel), 0–8 (27.45) Albert Dahlberg Hylén (Axel Petersson, Hampus Arvsäter), 0–9 (28.12) Axel Petersson (Hampus Arvsäter, Måns Hessel), 0–10 (28.58) Felix Hansen (Hugo Petersson, Seth Ståhlgren Uebel), 0–11 (29.56) Wille Krafft-Hernegård (Hampus Arvsäter, Alwin Klein), 0–12 (30.20) Alwin Klein (Wille Krafft-Hernegård, Hampus Arvsäter), 0–13 (32.23) Seth Ståhlgren Uebel (Adriano Lingefelt, Felix Hansen), 1–13 (33.30) Edward Blomqvist (Theo Widehall, Oliver Jarl), 1–14 (38.26) Hugo Borg (Axel Petersson, Hampus Arvsäter), 1–15 (38.41) Felix Hansen (Filip Melkersson, August Andersson).

Tredje perioden: 1–16 (42.19) Seth Ståhlgren Uebel (Hugo Petersson, Carl Lind), 2–16 (53.23) Edward Blomqvist (Oliver Jarl), 2–17 (58.14) Hugo Borg.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lenhovda: 0-0-5

Boro/Vetlanda: 4-0-1

Nästa match:

Lenhovda: Alvesta SK, borta, 8 november

Boro/Vetlanda: Nybro Vikings IF, hemma, 8 november